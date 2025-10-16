"Kirta"-Heimspiele für Dingolfing und Teisbach

Am 16. Spieltag der Landesliga Mitte kommt es für die beiden Dingolfinger Stadtvereine zur sechstägigen "Kirta"-Volksfestzeit zu Heimspielen. Der FCD erwartet den SSV Eggenfelden zum Derby, der FC Teisbach erwartet den FC Tegernheim. Der souveräne Spitzenreiter SpVgg Landshut geht als klarer Favorit in das Duell gegen den Tabellenvorletzten FC Kosova Regensburg. Der bärenstarke Neuling DJK Vornbach hat gegen den SV Schwandorf-Ettmannsdorf ein dickes Brett zu bohren. Auswärts muss der Rangzweite TSV Seebach ran, der seine Visitenkarte beim SV Etzenricht abgibt. Ebenfalls in die Nord-Oberpfalz geht es für den 1. FC Passau, der beim amtierenden Vizemeister SC Luhe-Wildenau antritt. Erst am Sonntag-Nachmittag findet das Gastspiel des zuletzt dreimal in Folge ungeschlagenen TSV Bogen beim ASV Burglengenfeld statt.

Thomas Seidl (Trainer FC Dingolfing): "Eggenfelden hat den doch etwas größeren Personal-Umbruch im Sommer hervorragend gemeistert und spielt bisher eine Top-Saison. Fußballerisch gehört die Blakaj-Truppe zu den besten Teams der Liga und auf uns wartet eine anspruchsvolle Aufgabe. Im Kirta-Derby wollen wir aber nicht leer ausgehen und die Eigenschaften auf den Platz bringen, die uns in den letzten Jahren ausgezeichnet haben.“



Johannes Stinglhammer (Sportlicher Leiter SSV Eggenfelden): "Nach unserem enttäuschenden Ergebnis letzte Woche gegen dem FC Teisbach wird es am Samstag im "Kirta"-Derby beim FC Dingolfing die Möglichkeit geben, diese Partie wieder gutzumachen. Wir wissen, was uns erwartet und um dort bestehen zu können, brauchen wir einen Sahnetag. Wir müssen unsere PS wieder auf den Platz bringen und auch die Lockerheit wieder in unser Spiel bringen, dann können wir auch in Dingolfing positiv abschneiden und etwas Zählbares holen."





Personalien: Durch die Rückkehr von Leroy Horländer und Alessandro Marrazzo ergeben sich zusätzliche Möglichkeiten.











Benjamin Urban (Spielertrainer SC Luhe-Wildenau): "Mit Passau erwarten wir einen Gegner, der die letzten Wochen sehr konstant gepunktet und in dieser Saison eine richtig gute Entwicklung genommen hat. Wir wollen am Samstag eine konzentrierte Leistung mit und gegen den Ball abrufen und uns wieder mit Punkten belohnen.“



Personalien: Spielertrainer Urban zog sich gegen Vornbach einen Muskelfaserriss zu und fällt womöglich bis zur Winterpause aus. Ohnehin keine Option sind die Langzeitverletzten Josef Fenzl und Torsten Hofbauer. Zurück im Aufgebot dürfte hingegen Torjäger David Bezdicka sein, der zuletzt wegen einer Grippe aussetzen musste.



Christian Wolf (Sportlicher Leiter 1. FC Passau): "In Luhe-Wildenau erwartet uns eine absolute Spitzenmannschaft mit enormer individueller Qualität und viel Erfahrung. Das wird definitiv eine harte Aufgabe. Aber: Wir brauchen uns nicht zu verstecken. Wenn wir unser Top-Niveau abrufen, können wir auch auswärts etwas Zählbares mitnehmen. Das ist auch ganz klar unser Ziel." Personalien: Neben Julian Kornreder fehlen Ersatztorhüter Viktor Obika sowie die beiden beruflich verhinderten Co-Spielertrainer Philipp Knochner und Walter Kirschner.





