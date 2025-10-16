 2025-10-15T11:43:40.576Z

Dingolfings Kapitän Florian Büchner (li.) und Eggenfeldens Co-Spielertrainer Martin Stoller werden am Samstag die Klingen kreuzen – Foto: Alfred Brumbauer

"Kirta"-Heimspiele für Dingolfing und Teisbach

16. Spieltag: Spitzenreiter Landshut vor vermeintlicher Pflichtaufgabe +++ Vornbach hat Ettmannsdorf zu Gast +++ Seebach. Passau und Bogen müssen reisen

Landesliga Mitte

Am 16. Spieltag der Landesliga Mitte kommt es für die beiden Dingolfinger Stadtvereine zur sechstägigen "Kirta"-Volksfestzeit zu Heimspielen. Der FCD erwartet den SSV Eggenfelden zum Derby, der FC Teisbach erwartet den FC Tegernheim. Der souveräne Spitzenreiter SpVgg Landshut geht als klarer Favorit in das Duell gegen den Tabellenvorletzten FC Kosova Regensburg. Der bärenstarke Neuling DJK Vornbach hat gegen den SV Schwandorf-Ettmannsdorf ein dickes Brett zu bohren.

Auswärts muss der Rangzweite TSV Seebach ran, der seine Visitenkarte beim SV Etzenricht abgibt. Ebenfalls in die Nord-Oberpfalz geht es für den 1. FC Passau, der beim amtierenden Vizemeister SC Luhe-Wildenau antritt. Erst am Sonntag-Nachmittag findet das Gastspiel des zuletzt dreimal in Folge ungeschlagenen TSV Bogen beim ASV Burglengenfeld statt.

Sa., 18.10.2025, 14:30 Uhr
FC Dingolfing
FC DingolfingDingolfing
SSV Eggenfelden
SSV EggenfeldenEggenfelden
14:30live


Thomas Seidl (Trainer FC Dingolfing): "Eggenfelden hat den doch etwas größeren Personal-Umbruch im Sommer hervorragend gemeistert und spielt bisher eine Top-Saison. Fußballerisch gehört die Blakaj-Truppe zu den besten Teams der Liga und auf uns wartet eine anspruchsvolle Aufgabe. Im Kirta-Derby wollen wir aber nicht leer ausgehen und die Eigenschaften auf den Platz bringen, die uns in den letzten Jahren ausgezeichnet haben.“

Personalien: Neben den fünf Dauerpatienten sind auch Yannick Justvan und Frode Füllner nicht einsatzfähig. Optionen sind hingegen wieder Fabian Prebeck-Sanchez und Korbinian Stuckenberger.



Johannes Stinglhammer (Sportlicher Leiter SSV Eggenfelden): "Nach unserem enttäuschenden Ergebnis letzte Woche gegen dem FC Teisbach wird es am Samstag im "Kirta"-Derby beim FC Dingolfing die Möglichkeit geben, diese Partie wieder gutzumachen. Wir wissen, was uns erwartet und um dort bestehen zu können, brauchen wir einen Sahnetag. Wir müssen unsere PS wieder auf den Platz bringen und auch die Lockerheit wieder in unser Spiel bringen, dann können wir auch in Dingolfing positiv abschneiden und etwas Zählbares holen."


Personalien: Durch die Rückkehr von Leroy Horländer und Alessandro Marrazzo ergeben sich zusätzliche Möglichkeiten.


Sa., 18.10.2025, 16:00 Uhr
SC Luhe-Wildenau
SC Luhe-WildenauLu-Wildenau
1. FC Passau
1. FC PassauFC Passau
16:00live


Benjamin Urban (Spielertrainer SC Luhe-Wildenau): "Mit Passau erwarten wir einen Gegner, der die letzten Wochen sehr konstant gepunktet und in dieser Saison eine richtig gute Entwicklung genommen hat. Wir wollen am Samstag eine konzentrierte Leistung mit und gegen den Ball abrufen und uns wieder mit Punkten belohnen.“

Personalien: Spielertrainer Urban zog sich gegen Vornbach einen Muskelfaserriss zu und fällt womöglich bis zur Winterpause aus. Ohnehin keine Option sind die Langzeitverletzten Josef Fenzl und Torsten Hofbauer. Zurück im Aufgebot dürfte hingegen Torjäger David Bezdicka sein, der zuletzt wegen einer Grippe aussetzen musste.



Christian Wolf (Sportlicher Leiter 1. FC Passau): "In Luhe-Wildenau erwartet uns eine absolute Spitzenmannschaft mit enormer individueller Qualität und viel Erfahrung. Das wird definitiv eine harte Aufgabe. Aber: Wir brauchen uns nicht zu verstecken. Wenn wir unser Top-Niveau abrufen, können wir auch auswärts etwas Zählbares mitnehmen. Das ist auch ganz klar unser Ziel."

Personalien: Neben Julian Kornreder fehlen Ersatztorhüter Viktor Obika sowie die beiden beruflich verhinderten Co-Spielertrainer Philipp Knochner und Walter Kirschner.




Sa., 18.10.2025, 15:00 Uhr
DJK Vornbach a. Inn
DJK Vornbach a. InnVornbach
SV Schwandorf-Ettmannsdorf
SV Schwandorf-EttmannsdorfEttmannsdorf
15:00live


Michael Jäger (Sportlicher Leiter DJK Vornbach): "Die Gäste verfügen über viel Qualität im Kader und gehören mit Sicherheit zum engeren Favoritenkreis. Wir freuen uns auf diesen Vergleich, spielen zu Hause und werden versuchen, die Punkte in Vornbach zu lassen."

Personalien: Nach wie vor müssen Alexandros Hatjissavas, Lenni Dambeck , Daniel Fuchs und Lukas Spannbauer ersetzt werden.


Christian Most (Trainer SV Schwandorf-Ettmannsdorf): "Mit dem verdienten Heimsieg gegen Roding sind wir erneut einen Schritt nach vorne gekommen. Endlich sind wir auch mal wieder ohne Gegentor geblieben. Wie stabil wir aber mittlerweile wieder sind, wird sich bei der sehr schweren Auswärtsaufgabe in Vornbach zeigen. Mit 25 Punkten gehört die DJK mittlerweile zur Spitzengruppe der Liga. Auf uns wartet eine homogene Truppe, die durch ihr Kollektiv sehr schwer zu bespielen ist. Hinzu kommt, dass die Mannschaft über eine hohe individuelle Qualität verfügt. Daher müssen wir ebenfalls mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung an unser Maximum gehen. Bringen wir eine hohe Laufbereitschaft, eine gute Zweikampfquote und eine gute taktische Disziplin in unser Spiel, dann ist es für uns möglich, auch bei dieser sehr weiten Auswärtsfahrt etwas Zählbares aus Vornbach mitzunehmen. Das ist ganz klar unser Ziel.“

Personalien: Kapitän Andreas Müller steht aus privaten Gründen nicht zur Verfügung. Ebenfalls nicht einsatzbereit ist Maximilian Bauer, der sich im letzten Spiel eine Sprunggelenksverletzung zugezogen hat. Dafür stößt Cesar Sodji nach abgelaufener Rotsperre wieder zum Kader.





Sa., 18.10.2025, 15:00 Uhr
FC Teisbach
FC TeisbachTeisbach
FC Tegernheim
FC TegernheimTegernheim
15:00


Florian Baumgartl (Trainer FC Teisbach): "Mit dem Mitaufsteiger FC Tegernheim steht uns eine große Herausforderung bevor. Insbesondere in der Offensive ist der Gegner überragend besetzt. Wir müssen defensiv, genau wie in Eggenfelden, konzentriert agieren und uns in jeden Ball schmeißen, sonst wird nichts zu holen geben. Offensiv werden wir unsere Chancen bekommen. Zum Kirta wollen wir selbstverständlich nicht leer ausgehen."

Personalien: Philipp Bauer, Jonas Biendl, Christian Biersack, Konstantinos Christopoulos, Alexander Rauscher und Sebastian Weber kehren - nach teils langen Pausen - vermutlich allesamt ins Aufgebot zurück. Weiterhin verletzt passen müssen Benedikt Grassinger, Lukas Meindl, Maximilian Meindl und Jonas Schreiner.


Thomas Schneider (Trainer FC Tegernheim): "Gegen den Mitaufsteiger und direkten Konkurrenten wollen wir etwas mitnehmen – zumal wir in den letzten Wochen nicht so gut gepunktet haben. Gleichzeitig wissen wir um die Schwere der Auswärtsaufgabe. Teisbach hat gezeigt, dass sie in der Liga angekommen sind und jeden Gegner schlagen können.“

Personalien: Bei Cigi Özlokman und Dominik Feuersänger bleibt abzuwarten, inwieweit es für einen (Kurz-)Einsatz reicht. Ansonsten bleibt alles unverändert.


Die SpVgg Landshut um Spielführer Alexander Hagl will sich gegen den FC Kosova Regensburg keine Blöße geben
Die SpVgg Landshut um Spielführer Alexander Hagl will sich gegen den FC Kosova Regensburg keine Blöße geben – Foto: Felix Schmautz



Sa., 18.10.2025, 15:00 Uhr
SpVgg Landshut
SpVgg LandshutSpV Landshut
FC Kosova Regensburg
FC Kosova RegensburgFC Kosova
15:00


Sebastian Maier (Spielertrainer SpVgg Landshut): "Beim Sieg in Tegernheim haben wir uns das Leben selbst unnötig sehr schwer gemacht. Wie wir jedoch nach dem Rückstand zurückgekommen sind, spricht für diese Mannschaft. Schließlich waren das wichtige Punkte für die Moral. Gegen Kosova Regensburg brauchen wir von Beginn an Klarheit in unserem Spiel und wollen die Punkte bei uns lassen. Das wird aber auch diesmal nur mit der nötigen Einstellung möglich sein."

Personalien: Florentin Seferi ist nach abgelaufener Rotsperre ebenso wieder zurück wie der zuletzt für die U19-Bayernauswahl abgestellte Moritz Sossau.


Lum Gashi (Sportlicher Leiter FC Kosova Regensburg): "In das Spiel gegen die SpVgg Landshut gehen wir als klarer Außenseiter. Umso wichtiger ist es, dass wir defensiv gut stehen. Wenn 90 Minuten lang jeder für jeden kämpfen, sollte es uns gelingen, auch in Landshut etwas zu holen.“

Personalien: Hinter dem Mitwirken von Imran Krasniqi steht wegen Krankheit ein großes Fragezeichen. Adrian Dibrani hat sich derweil in den Urlaub verabschiedet.






Sa., 18.10.2025, 15:00 Uhr
SV Etzenricht
SV EtzenrichtEtzenricht
TSV Seebach
TSV SeebachSeebach
15:00


Andreas Wendl (Spielertrainer SV Etzenricht): "Mit Seebach wartet die nächste Spitzenmannschaft der Liga auf uns. Wir haben letztes Wochenende gesehen, wie schnell es gegen solche Mannschaften gehen kann, wenn man kleinere Fehler macht oder Phasen im Spiel hat, in denen man keinen Zugriff findet. Dementsprechend müssen wir unbedingt über die komplette Spieldauer kompakt und hellwach auftreten, um uns Chancen auf Punkte machen zu können.“

Personalien: Aus dem Etzenrichter Kader fehlen nach wie vor neben Ben König und Tom Griesbeck auch Nick Sperlich, Max Herrmann und Lukas Riebel. Hinter der Einsatzmöglichkeit von Michi Wexlberger steht noch ein Fragezeichen.



Wolfgang Beller (Trainer TSV Seebach): "Etzenricht hat zwar in Lam erstmals wieder verloren, ist zuvor aber neunmal in Folge ungeschlagen geblieben. Traditionell ist das zudem eine sehr heimstarke Mannschaft, bei der die Punkte hoch hängen. Wir wollen aber unseren eigenen Ansprüchen gerecht werden und mit einem Sieg im Gepäck nach Hause fahren."

Personalien: Kilian Grabolle und Thomas Lösl sind wieder fit, dafür steht das Mitwirken von Alexander Heindl noch auf der Kippe.



So., 19.10.2025, 15:30 Uhr
ASV Burglengenfeld
ASV BurglengenfeldB'lengenfeld
TSV Bogen
TSV BogenBogen
15:30


Erkan Kara (Trainer ASV Burglengenfeld): "Wir sind aktuell leistungstechnisch irgendwo mittendrin. Es ist bei weitem nicht schlecht, aber es ist auch nicht so gut, dass wir ordentliche Auftritte mit drei Punkten krönen. Wir spielen gefälligen Fussball, spielen es aber oft nicht konsequent zu Ende. Auch die Chancenverwertung trägt dazu bei, dass wir aktuell etwas auf der Stelle treten. Genauso der Fakt, dass wir zu einfach Gegentore bekommen. Einstellung und Wille sind bei jedem Einzelnen vorhanden, sonst hätten wir uns nicht den späten Ausgleich in Kötzting erarbeitet. Mit Bogen kommt nun eine richtige gute Mannschaft nach Burglengenfeld. Der Tabellenplatz und die aktuell Punktausbeute entsprechen nicht dem Ist-Stand, was ihr fußballerisches Können betrifft. Sie haben in ihrer Mannschaft von allem etwas und in meinen Augen keine eklatanten Schwächen. Wir müssen uns strecken, um die Punkte im Naabtalpark zu behalten. Ohne um den heißen Brei herumzureden, ist dies jedoch unser klares Ziel für kommenden Sonntag.“

Personalien: Die Rückkehr von Fernando Roesler und Frederic Schüll gibt dem Trainerteam wieder mehr Optionen. Quirin Stadler, Dennis Koch und Patrick Suckert stehen nach wie vor auf der Ausfallliste.



Mateo Jerkovic (Sportlicher Leiter TSV Bogen): "Wir können viel Positives aus den vergangenen drei Partien mitnehmen und wollen in den kommenden Wochen bis zur Winterpause genauso weitermachen. In Burglengenfeld müssen wir bei einer sehr starken Mannschaft ran, wollen aber dennoch nicht leer ausgehen."

Personalien: Es bleibt alles beim Alten. Ob Philipp Macht wieder dabei ist, entscheidet sich erst kurzfristig.

