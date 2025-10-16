"Kirta"-Heimspiele für Dingolfing und Teisbach

Am 16. Spieltag der Landesliga Mitte kommt es für die beiden Dingolfinger Stadtvereine zur sechstägigen "Kirta"-Volksfestzeit zu Heimspielen. Der FCD erwartet den SSV Eggenfelden zum Derby, der FC Teisbach erwartet den FC Tegernheim. Der souveräne Spitzenreiter SpVgg Landshut geht als klarer Favorit in das Duell gegen den Tabellenvorletzten FC Kosova Regensburg. Der bärenstarke Neuling DJK Vornbach hat gegen den SV Schwandorf-Ettmannsdorf ein dickes Brett zu bohren.
Auswärts muss der Rangzweite TSV Seebach ran, der seine Visitenkarte beim SV Etzenricht abgibt. Ebenfalls in die Nord-Oberpfalz geht es für den 1. FC Passau, der beim amtierenden Vizemeister SC Luhe-Wildenau antritt. Erst am Sonntag-Nachmittag findet das Gastspiel des zuletzt dreimal in Folge ungeschlagenen TSV Bogen beim ASV Burglengenfeld statt.
Personalien: Neben den fünf Dauerpatienten sind auch Yannick Justvan und Frode Füllner nicht einsatzfähig. Optionen sind hingegen wieder Fabian Prebeck-Sanchez und Korbinian Stuckenberger.
Johannes Stinglhammer (Sportlicher Leiter SSV Eggenfelden): "Nach unserem enttäuschenden Ergebnis letzte Woche gegen dem FC Teisbach wird es am Samstag im "Kirta"-Derby beim FC Dingolfing die Möglichkeit geben, diese Partie wieder gutzumachen. Wir wissen, was uns erwartet und um dort bestehen zu können, brauchen wir einen Sahnetag. Wir müssen unsere PS wieder auf den Platz bringen und auch die Lockerheit wieder in unser Spiel bringen, dann können wir auch in Dingolfing positiv abschneiden und etwas Zählbares holen."
Personalien: Durch die Rückkehr von Leroy Horländer und Alessandro Marrazzo ergeben sich zusätzliche Möglichkeiten.
Benjamin Urban (Spielertrainer SC Luhe-Wildenau): "Mit Passau erwarten wir einen Gegner, der die letzten Wochen sehr konstant gepunktet und in dieser Saison eine richtig gute Entwicklung genommen hat. Wir wollen am Samstag eine konzentrierte Leistung mit und gegen den Ball abrufen und uns wieder mit Punkten belohnen.“
Personalien: Spielertrainer Urban zog sich gegen Vornbach einen Muskelfaserriss zu und fällt womöglich bis zur Winterpause aus. Ohnehin keine Option sind die Langzeitverletzten Josef Fenzl und Torsten Hofbauer. Zurück im Aufgebot dürfte hingegen Torjäger David Bezdicka sein, der zuletzt wegen einer Grippe aussetzen musste.
Christian Wolf (Sportlicher Leiter 1. FC Passau): "In Luhe-Wildenau erwartet uns eine absolute Spitzenmannschaft mit enormer individueller Qualität und viel Erfahrung. Das wird definitiv eine harte Aufgabe. Aber: Wir brauchen uns nicht zu verstecken. Wenn wir unser Top-Niveau abrufen, können wir auch auswärts etwas Zählbares mitnehmen. Das ist auch ganz klar unser Ziel."
Personalien: Neben Julian Kornreder fehlen Ersatztorhüter Viktor Obika sowie die beiden beruflich verhinderten Co-Spielertrainer Philipp Knochner und Walter Kirschner.
Christian Most (Trainer SV Schwandorf-Ettmannsdorf): "Mit dem verdienten Heimsieg gegen Roding sind wir erneut einen Schritt nach vorne gekommen. Endlich sind wir auch mal wieder ohne Gegentor geblieben. Wie stabil wir aber mittlerweile wieder sind, wird sich bei der sehr schweren Auswärtsaufgabe in Vornbach zeigen. Mit 25 Punkten gehört die DJK mittlerweile zur Spitzengruppe der Liga. Auf uns wartet eine homogene Truppe, die durch ihr Kollektiv sehr schwer zu bespielen ist. Hinzu kommt, dass die Mannschaft über eine hohe individuelle Qualität verfügt. Daher müssen wir ebenfalls mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung an unser Maximum gehen. Bringen wir eine hohe Laufbereitschaft, eine gute Zweikampfquote und eine gute taktische Disziplin in unser Spiel, dann ist es für uns möglich, auch bei dieser sehr weiten Auswärtsfahrt etwas Zählbares aus Vornbach mitzunehmen. Das ist ganz klar unser Ziel.“
Personalien: Kapitän Andreas Müller steht aus privaten Gründen nicht zur Verfügung. Ebenfalls nicht einsatzbereit ist Maximilian Bauer, der sich im letzten Spiel eine Sprunggelenksverletzung zugezogen hat. Dafür stößt Cesar Sodji nach abgelaufener Rotsperre wieder zum Kader.
Personalien: Philipp Bauer, Jonas Biendl, Christian Biersack, Konstantinos Christopoulos, Alexander Rauscher und Sebastian Weber kehren - nach teils langen Pausen - vermutlich allesamt ins Aufgebot zurück. Weiterhin verletzt passen müssen Benedikt Grassinger, Lukas Meindl, Maximilian Meindl und Jonas Schreiner.
Thomas Schneider (Trainer FC Tegernheim): "Gegen den Mitaufsteiger und direkten Konkurrenten wollen wir etwas mitnehmen – zumal wir in den letzten Wochen nicht so gut gepunktet haben. Gleichzeitig wissen wir um die Schwere der Auswärtsaufgabe. Teisbach hat gezeigt, dass sie in der Liga angekommen sind und jeden Gegner schlagen können.“
Personalien: Bei Cigi Özlokman und Dominik Feuersänger bleibt abzuwarten, inwieweit es für einen (Kurz-)Einsatz reicht. Ansonsten bleibt alles unverändert.
Lum Gashi (Sportlicher Leiter FC Kosova Regensburg): "In das Spiel gegen die SpVgg Landshut gehen wir als klarer Außenseiter. Umso wichtiger ist es, dass wir defensiv gut stehen. Wenn 90 Minuten lang jeder für jeden kämpfen, sollte es uns gelingen, auch in Landshut etwas zu holen.“
Personalien: Hinter dem Mitwirken von Imran Krasniqi steht wegen Krankheit ein großes Fragezeichen. Adrian Dibrani hat sich derweil in den Urlaub verabschiedet.
Andreas Wendl (Spielertrainer SV Etzenricht): "Mit Seebach wartet die nächste Spitzenmannschaft der Liga auf uns. Wir haben letztes Wochenende gesehen, wie schnell es gegen solche Mannschaften gehen kann, wenn man kleinere Fehler macht oder Phasen im Spiel hat, in denen man keinen Zugriff findet. Dementsprechend müssen wir unbedingt über die komplette Spieldauer kompakt und hellwach auftreten, um uns Chancen auf Punkte machen zu können.“
Personalien: Aus dem Etzenrichter Kader fehlen nach wie vor neben Ben König und Tom Griesbeck auch Nick Sperlich, Max Herrmann und Lukas Riebel. Hinter der Einsatzmöglichkeit von Michi Wexlberger steht noch ein Fragezeichen.
Wolfgang Beller (Trainer TSV Seebach): "Etzenricht hat zwar in Lam erstmals wieder verloren, ist zuvor aber neunmal in Folge ungeschlagen geblieben. Traditionell ist das zudem eine sehr heimstarke Mannschaft, bei der die Punkte hoch hängen. Wir wollen aber unseren eigenen Ansprüchen gerecht werden und mit einem Sieg im Gepäck nach Hause fahren."
Personalien: Kilian Grabolle und Thomas Lösl sind wieder fit, dafür steht das Mitwirken von Alexander Heindl noch auf der Kippe.
Erkan Kara (Trainer ASV Burglengenfeld): "Wir sind aktuell leistungstechnisch irgendwo mittendrin. Es ist bei weitem nicht schlecht, aber es ist auch nicht so gut, dass wir ordentliche Auftritte mit drei Punkten krönen. Wir spielen gefälligen Fussball, spielen es aber oft nicht konsequent zu Ende. Auch die Chancenverwertung trägt dazu bei, dass wir aktuell etwas auf der Stelle treten. Genauso der Fakt, dass wir zu einfach Gegentore bekommen. Einstellung und Wille sind bei jedem Einzelnen vorhanden, sonst hätten wir uns nicht den späten Ausgleich in Kötzting erarbeitet. Mit Bogen kommt nun eine richtige gute Mannschaft nach Burglengenfeld. Der Tabellenplatz und die aktuell Punktausbeute entsprechen nicht dem Ist-Stand, was ihr fußballerisches Können betrifft. Sie haben in ihrer Mannschaft von allem etwas und in meinen Augen keine eklatanten Schwächen. Wir müssen uns strecken, um die Punkte im Naabtalpark zu behalten. Ohne um den heißen Brei herumzureden, ist dies jedoch unser klares Ziel für kommenden Sonntag.“
Personalien: Die Rückkehr von Fernando Roesler und Frederic Schüll gibt dem Trainerteam wieder mehr Optionen. Quirin Stadler, Dennis Koch und Patrick Suckert stehen nach wie vor auf der Ausfallliste.
Mateo Jerkovic (Sportlicher Leiter TSV Bogen): "Wir können viel Positives aus den vergangenen drei Partien mitnehmen und wollen in den kommenden Wochen bis zur Winterpause genauso weitermachen. In Burglengenfeld müssen wir bei einer sehr starken Mannschaft ran, wollen aber dennoch nicht leer ausgehen."
Personalien: Es bleibt alles beim Alten. Ob Philipp Macht wieder dabei ist, entscheidet sich erst kurzfristig.