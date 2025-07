Kirschbaum mit glücklichem Händchen: Vilzing zieht spät davon

„Das hat wirklich Spaß gemacht zuzugucken“, sagte Thorsten Kirschbaum unmittelbar nach dem Spiel im Mannschaftskreis. Der Trainer der DJK Vilzing und 150 Zuschauer sahen am Dienstagabend einen 7:2 (2:1)-Sieg des Regionalligisten im sechsten und letzten Testspiel. Zu Gast war der Bayernligist SV Fortuna Regensburg. Was sich im ersten Moment wie eine glasklare Angelegenheit anhört, verlief lange Zeit deutlich offener und enger. Erst in der Schlussphase und nach zahlreichen Spielerwechseln auf beiden Seiten machte sich der Klassenunterschied so richtig bemerkbar. Fünf Vilzinger Tore in den letzten 20 Minuten – unter anderem erzielte Neuzugang Daniel Steininger sein Debüttor – ließen den Favoriten davonziehen.

„Wir haben gezeigt, dass wir mithalten können. Was aber klar zu sehen war: Wenn Vilzing und wir wechseln, kommt bei ihnen eine andere Batterie rein als bei uns. Sie haben in der Breite und Tiefe eine andere Qualität. Deshalb spielen sie Regionalliga und wir Bayernliga“, erklärte Fortuna-Coach Arber Morina nach dem Spiel. „Die Spieler haben es richtig gut gemacht in der zweiten Halbzeit. Hier haben wir dann auch von der konditionellen Überlegenheit profitiert“, sagte Gegenüber Kirschbaum, der von einer „insgesamt sehr engagierten Leistung“ sprach: „Die Jungs sind gierig. Das war ein guter letzter Test, wir sind bereit für die Liga“, befand der ehemalige Klassetorwart und machte der Gastmannschaft aus Regensburg noch ein Lob: „Fortuna hat nach vorne richtig Qualität.“









In den ersten 70 Minuten verlief dieses Testspiel ziemlich offen. Der Bayernligist scheute nicht den Weg nach vorne, war gut in den Zweikämpfen, bot dem klassenhöheren Gegner Paroli. Vilzings Tormann Fabian Eutinger musste gegen Kevin Hoffmann zwei Mal (12./16.) sein ganzes Können aufbieten. Auf der Gegenseite zeichnete Erol Özbay im ersten Durchgang für einen Doppelpack verantwortlich (13./38.). „Erol hat ein richtig gutes Spiel gemacht“, sprach Kirschbaum dem jungen Stürmer der DJK ein Sonderlob aus. Regensburg fand auf beide Gegentreffer die passende Antwort – erst durch Ediz Medineli (35.) und kurz nach Wiederbeginn durch Amir Hedider (48.).



Zur Stunden-Marke vollzogen beide Trainer einen Dreifach-Wechsel, wenig später wechselte Gästecoach Morina abermals dreimal. Ab dem erneuten Vilzinger Führungstreffer zum 3:2 (Steininger/74.) hatte der Gast so gut wie nichts mehr entgegenzusetzen. Die Vilzinger Elf spielte sich nun in einen Rausch und schraubte das Ergebnis noch auf 7:2 in die Höhe. Kirschbaum bewies ein glückliches Händchen, denn neben Steininger trafen mit Doppelpacker Alexis Fambo (76./89.) und Tobias Hoch (81.) zwei weitere Eingewechselte. Außerdem trug sich Jakob Zitzelsberger (85.) in die Torschützenliste ein.



Die klare Niederlage im letzten Testspiel möchte Arber Morina nicht überbewerten: „Wir hatten vier Testspiele in den letzten Tagen, dazu einige Verletzte. Ich setze auf die Jugend und gebe ihnen das Vertrauen. Letztlich muss die Balance stimmen.“ Am kommenden Wochenende sind beide Mannschaften im Verbandspokal im Einsatz – Vilzing muss bereits am Freitag zum FC Thalmassing, und Fortuna erwartet Tags darauf mit der SpVgg Hankofen den nächsten Regionalligisten.