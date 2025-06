Kirschbaum legt los: Vilzinger Sommerfahrplan steht

Neben zahlreicher Trainingseinheiten bilden sechs Testspiele inklusive einer Partie im Bayerischen Totopokal den Kern der Vorbereitung. Die DJK verzichtet dabei bewusst auf Gegner, auf die man in der kommenden Saison in der Regionalliga Bayern treffen wird. Stattdessen sind einige altbekannte Testspiel-Kontrahenten dabei.



Der Reigen beginnt am Samstag, 21. Juni (Uhrzeit noch offen), mit einem Auswärtsmatch gegen den Mitte-Landesligisten ASV Burglengenfeld. Tags darauf (15.30 Uhr) ist Vilzing beim FC Wald/Süssenbach zu Gast – für den Kreisklassisten sicherlich ein Highlight seiner Vereinsgeschichte. Weitere Testspiele wurden ausgemacht mit den beiden Landesligisten SV Schwandorf-Ettmannsdorf (27. Juni um 18.30 Uhr) und TSV Seebach (5. Juli um 15 Uhr) sowie mit den Oberpfälzer Bayernliga-Klubs SpVgg SV Weiden (12. Juli, Uhrzeit noch offen) und SV Fortuna Regensburg (16. Juli um 19 Uhr). Mit Ausnahme des Fortuna-Spiels finden alle Partien auf den Plätzen des Gegners statt.



Das erste Pflichtspiel der Saison 25/26 ist gleichzeitig die Generalprobe für den Saisonstart in der Regionalliga am Wochenende des 26./27. Juli. Am vorherigen Wochenende sind Kufner, Jünger und Co. in der ersten Hauptrunde des Bayerischen Totopokals gefordert. Der Gegner steht noch nicht fest.



Vilzings Neu-Trainer Thorsten Kirschbaum steuert seiner ersten Trainerstation entgegen, wirkt motiviert und ist guter Dinge. Zumal ihm das, was er bisher als Tribünengast zu Gesicht bekommen hat, zugesagt hat. Nicht umsonst haben die Schwarzgelben eine herausragende Frühjahrsrunde gespielt in der Regionalliga Bayern. Im Spielerkader wird es aufgrund der Abgänge wichtiger Leistungsträger um Jim-Patrick Müller, Kapitän Paul Grauschopf und Stammkeeper Max Putz einen gewissen Umbruch geben. Diesen zu steuern, wird die Aufgabe von Kirschbaum und seines Trainerteams sein. Als Neuzugänge stehen die beiden Tormänner Johannes Herrnberger (TB 03 Roding) und Fabian Eutinger (TSV Rain), die Ex-Profis Markus Ziereis (VfB Oldenburg) und Daniel Steininger (TSV Steinbach Haiger) sowie Talent Nik Leipold, der vom künftigen Ligakonkurrenten VfB Eichstätt kommt, fest.