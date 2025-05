Kirrberg verdienter Aufsteiger in die Verbandsliga

Zumindest eine Halbzeit lang durfte der FC Uchtelfangen vom Aufstieg träumen. Doch danach setzte sich der SV Kirrberg verdient in der Relegation durch und steigt jetzt in die Verbandsliga auf

Unmittelbar vor der Halbzeit überschlugen sich die Ereignisse. Erst vergab David Kolling freistehend das 2:0, doch nur eine Minute später zündete er doch noch die Rakete, als er einen Flachschuss eiskalt versenkte. Der Jubel war noch gar nicht richtige abgeklungen, da entschied der Unparteiische nach einem Foul an Henning Zehles auf Strafstoß für Kirrberg. Diesen verwandelte Mohamed Yakhni im zweiten Versuch zum Anschlusstreffer.

Nach der Halbzeit waren gerade einmal fünf Minuten gespielt, da stand es 2:2. Zunächst konnte Hoffmann noch parieren, doch gegen den Nachschuss von Henning Zehles war er machtlos. Dieser Treffer beflügelte die Rot-Weißen, die fortan die spielbestimmende Elf waren. Verletzungsbedingte Ausfälle und natürlich die Hitze sorgten im weiteren Spielverlauf für Verschleiß bei beiden Mannschaften.

Auf der Uhr waren noch zehn Minuten zu spielen, als Kirrberg noch einmal so richtig Gas gab. Nach einem Freistoß köpfte Jan Berger die Rot-Weißen erstmals in Führung. Dieses späte Tor beflügelte natürlich den SV Kirrberg und die zahlreich mitgereisten Fans. Drei Minuten später umkurvte der zuvor erst eingewechselte Marc-Kevin Marx Keeper Tim Hoffmann und sorgte so für die Vorentscheidung. Für den Schlusspunkt dieser Begegnung sorgte schließlich Jan Ruffing, der auf Zuspiel von Lars-Andre Kaula für den Endstand sorgte.