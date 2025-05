Kirrberg dreht 0:2-Rückstand und steigt auf

Der SV Kirrberg hat sich im Aufstiegs-Relegationsspiel der beiden Landesliga-Vizemeister am Freitagabend im Blieskasteler Stadtteil Biesingen mit 5:2 (1:2) gegen den Nord-Vertreter FC Uchtelfangen durchgesetzt. Dabei lag der Vizemeister der Landesliga Ost bis kurz vor der Pause mit 0:2 hinten. Louis Engel (2.) und David Kolling in der dritten Nachspielminute der ersten Hälfte trafen für das Team aus dem Illinger Gemeindeteil. Doch noch vor der Pause leiteten die Homburger die Wende ein, obwohl Mohamed Yakhni zunächst ein en Foulelfmeter vergab. Der Strafstoß musste aber wiederholt werden und im zweiten Versuch gelang den Saarpfälzern der Anschluss. "Da waren wir im Spiel, in der Kabine wurde ich dann etwas lauter, aber wir haben die gesamte zweite Hälfte dominiert und die Partie verdient gedreht und gewonnen", sagte Kirrbergs Co-Spielertrainer Jan Ruffing nach der Begegnung. Henning Zehles (50.) erzielte den Ausgleich, Jan Berger brachte sein Team mit einem Kopfballtreffer (80.) erstmals in Führung, Marc-Kevin Marx (82.) und Ruffing (89.) machten die Sache dann klar. Kirrberg spielt nächste Saison nun Verbandsliga, Uchtelfangen bleibt Landesligist.