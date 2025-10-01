Kirmeswochenende mit Derbysieg eingeleitet

Am Freitag trafen mit den Nachbarvereinen SV Neubörger und SG Wippingen-Renkenberge nicht nur zwei Derbygegner, sondern auch zwei noch ungeschlagene Mannschaften der 1. Kreisklasse Emsland Nord aufeinander. Im Kreispokal war diese Begegnung in dieser Saison bereits ausgetragen worden, damals konnte der SVN sich knapp mit 2:1 durchsetzen.

Wie im Pokal startete das Spiel auch dieses Mal sehr ausgeglichen, was zum 0:0-Pausenstand führte. In der 68. Minute konnte Fynn Wübben per Abstauber zum Führungstreffer für die Hausherren einnetzen, vorher war ein Torschuss von Matthias Wessels Fischer pariert worden. Beide Mannschaften waren in einem zähen Spiel vor allem nach Standards gefährlich, Neubörger zeigte dieses Mal aber eine im Vergleich zur Vorwoche deutlich souveränere Defensivleistung und ließ Wippingen nicht zum Zug kommen. Etwa zehn Minuten vor Schluss bot sich Guyhermann Kouassi nach Vorlage von Wessels Fischer die große Möglichkeit, den Sack zuzumachen, er ließ sich aber in der Ballverarbeitung zu viel Zeit. Nach vier nervenaufreibenden Minuten Nachspielzeit beendete Berend Sap, der das Spiel ruhig und konsequent leitete, die Partie.