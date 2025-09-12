Kirmesspaß nur mit Sieg?!

Sportlich gesehen will Erlau an seine Heimstärke anknüpfen. Während es auswärts – inklusive Pokal – bislang drei Niederlagen setzte, gelang im ersten Heimspiel ein deutlicher 5:1-Erfolg gegen Siebleben. Genau dort wollen die Hausherren ansetzen. Grün-Weiß-Trainer Maik Lipsius betont die positiven Aspekte der letzten Partien: „Ich habe meinen Jungs noch einmal den Spielverlauf und den Sieg gegen Siebleben in Erinnerung gerufen. Aber auch die zweite Halbzeit beim Pokalspiel in Steinach war recht ordentlich. Der Einsatz, die kämpferische Leistung und die Moral haben hier gestimmt. Daran gilt es nun anzuknüpfen.“

Personell muss Lipsius auf Nils Hellmuthhäuser verzichten, der sowohl verletzt als auch im Urlaub ist. Dafür kehrt Philipp Heidmüller nach überstandener Verletzung in den Kader zurück – ein wichtiges Signal für die Offensive.

Die Gäste aus Steinbach-Hallenberg sind bislang noch nicht richtig in Schwung gekommen. In der Liga gab es bereits drei Niederlagen, im Pokal schied man schon in der Qualifikationsrunde beim Kreisoberligisten Veilsdorf aus. Erlau kann zudem auf eine gute Bilanz gegen Steinbach-Hallenberg zurückblicken: Vor zwei Jahren feierte man im bislang einzigen Heimspiel gegen diesen Gegner einen klaren 6:2-Erfolg. Damals trafen Vogt und Hartung jeweils doppelt, außerdem netzten Hellmich und Heidmüller ein.

Anstoß am Freitag wegen Kirmes – doppelte Kooperation mit Gethles

Eigentlich bestreitet Erlau seine Heimspiele sonntags, doch diesmal wird bereits am Freitag unter Flutlicht gespielt. Grund dafür ist ein Antrag der Gäste aus Steinbach-Hallenberg. Dort findet an diesem Wochenende die Kirmes statt. Auch in Erlau ist man dem Wunsch gerne nachgekommen, da in Gethles, nur wenige Kilometer entfernt, ebenfalls Kirmes gefeiert wird – und einige Erlauer Spieler dort aktiv mitwirken. Erlaus' Sportvorstand Nico Herfurth freut sich über die besondere Kombination aus Fußball und Tradition: „Wir hoffen nicht, dass wir am Freitag, wenn das Wetter passt, weniger Zuschauer begrüßen dürfen. Viele sind ja auch auf unseren zweiten Heimauftritt nach dem Wiederaufstieg gespannt. Und mit dem Spiel wird das Wochenende eingeläutet. Da ist ringsherum kein weiteres Match.“

Als zusätzlichen Anreiz gibt es eine besondere Aktion: Wer Tickets für das Freitagsspiel oder das Derby der zweiten Mannschaft am Samstag besitzt, bekommt ermäßigten Eintritt zur Gethleser Trachtenkirmes. „Dies ist sozusagen eine kleine Kooperation zwischen dem Sportverein und der Kirmesgesellschaft. Die Aktion nennt sich ‚Vom Fußball direkt aufs Fest‘“, so Herfurth. Besonders groß ist die Freude bei Emil Breuksch, der nicht nur eine wichtige Rolle in der Mannschaft spielt, sondern auch Vorsitzender der Kirmesgesellschaft in Gethles ist.