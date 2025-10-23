Kirmes und Kreisoberliga: Mittelschmalkalden empfängt Breitungen

Am Samstagnachmittag steht für den FSV 06 Mittelschmalkalden ein besonderes Heimspiel auf dem Programm: Zum 8. Spieltag der Kreisoberliga empfängt der Aufsteiger den FSV Breitungen. Das Spiel gegen den direkten Tabellennachbarn könnte richtungsweisend werden – und das pünktlich zur Mittelschmalkalder Kirmes. Vom 24. bis 26. Oktober lädt das Bürgerhaus zur traditionellen Feier und abendlichen Party ein, sportlich wie gesellschaftlich also ein Wochenende mit besonderem Reiz.

Der Start in die neue Spielzeit verlief für den FSV zwar nicht von Erfolg gekrönt, ließ aber deutlich das Potenzial der Bernheiden-Elf erkennen. Gegen Top-Teams wie den SV Herpf oder den FSV Floh-Seligenthal blieb man zwar punktlos, konnte sich jedoch teuer verkaufen und phasenweise auf Augenhöhe agieren. Der erste Dreier folgte schließlich gegen Dreißigacker – hochverdient und spielerisch überzeugend. Besonders bemerkenswert war der anschließende Auswärtssieg bei Stahl Brotterode-Trusetal, den die Mannschaft in Unterzahl erkämpfte. Sechs Punkte nach diesen Partien ließen die Stimmung im Lager des FSV 06 spürbar steigen.

Leichte Dämpfer folgten allerdings gegen Dietzhausen und Oepfershausen, wo man trotz guter Ansätze jeweils nur zu einem Remis kam. Selbstkritisch suchte das Team die Gründe bei sich – und zeigt damit, dass die Entwicklung noch längst nicht abgeschlossen ist.

Diese Weiterentwicklung gilt es nun auch gegen den aktuellen Gegner aus Breitungen unter Beweis zu stellen, um am Ende etwas Zählbares zu holen. Die Rot-Weißen aus dem Werratal präsentieren sich bislang mit einer ähnlichen Bilanz wie die Gastgeber und verfügen über eine Reihe starker Akteure – sie werden also ebenfalls alles daransetzen, die drei Punkte einzufahren.

Offensiv stark, defensiv mit Luft nach oben

Positiv sticht vor allem die Offensivabteilung der Mittelschmalkalder hervor: Das Sturmduo Wunderlich und Möller präsentiert sich in Torlaune – gemeinsam kommen sie bereits auf 12 Treffer und 6 Vorlagen in fünf bzw. sieben Einsätzen. Neuzugang Awono Abodo fügte sich ebenfalls glänzend ein, und die jungen Spieler um Reichardt und Pietrzyk sorgen mit mutigen Auftritten für frischen Wind. Auch die Akteure aus der Spielgemeinschaft mit dem SV 02 Mittelstille haben sich als echte Verstärkungen erwiesen.

In der Defensive hingegen offenbart sich noch Verbesserungspotenzial. Immer wieder schleichen sich Unkonzentriertheiten ein, die zu unnötigen Gegentoren führen. Eine mögliche Erklärung: der noch fehlende Erfahrungsschatz auf Kreisoberliga-Niveau.

Vier Spiele ungeschlagen – Bewährungsproben stehen bevor

Trotz kleiner Schwächen kann sich die Zwischenbilanz sehen lassen: Vier Spiele in Folge ungeschlagen, eine stabile Entwicklung und wachsende mannschaftliche Geschlossenheit. Der FSV 06 scheint in der neuen Liga angekommen zu sein.

Doch die kommenden Wochen haben es in sich: Nach dem Kräftemessen mit Breitungen warten mit Struth-Helmershof, Jüchsen und Zella-Mehlis gleich mehrere Schwergewichte der Liga. Spätestens dann wird sich zeigen, wie stabil der FSV 06 wirklich ist – und ob die Kirmesstimmung vielleicht sogar zusätzlichen Schwung verleiht.