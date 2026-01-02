 2025-12-17T10:26:01.779Z

Kirill Vojtenko im Trikot des Heider SV II beim Schuss gegen den Büdelsdorfer SV.
Kirill Vojtenko im Trikot des Heider SV II beim Schuss gegen den Büdelsdorfer SV. – Foto: Ismail Yesilyurt

Kirill Vojtenko Neuzugang beim MTSV Hohenwestedt!

Zentraler Mittelfeldspieler kommt aus Heiligenstedten

Der Flens-Oberligist MTSV Hohenwestedt kann im Kampf um den Klassenerhalt einen Neuzugang vermelden. Vom Verbandsligisten TSV Heiligenstedten kommt Kirill Vojtenko.

azu sagte Dennis Jera, der sportliche Leiter beim MTSV: „Kirill ist ein hochveranlagter zentraler Mittelfeldspieler aus der Heider Jugend, der bei uns auf einige seiner alten Weggefährten aus Heider Zeiten trifft, zuletzt ein halbes Jahr beim TSV Heiligenstedten aktiv war und sich zur Rückrunde unserer Oberligamannschaft anschließt. Kirill gehört genau zum Spielerprofil, mit dem wir hier arbeiten möchten, und wir werden ihn bei seiner weiteren Entwicklung unterstützen.“

Olaf WegerichAutor