Kirill Vojtenko Neuzugang beim MTSV Hohenwestedt!

azu sagte Dennis Jera, der sportliche Leiter beim MTSV: „Kirill ist ein hochveranlagter zentraler Mittelfeldspieler aus der Heider Jugend, der bei uns auf einige seiner alten Weggefährten aus Heider Zeiten trifft, zuletzt ein halbes Jahr beim TSV Heiligenstedten aktiv war und sich zur Rückrunde unserer Oberligamannschaft anschließt. Kirill gehört genau zum Spielerprofil, mit dem wir hier arbeiten möchten, und wir werden ihn bei seiner weiteren Entwicklung unterstützen.“