Kirill Unhurian rückt in den Herrenbereich auf

– Foto: LTS Bremerhaven

Die LTS Bremerhaven treibt die Integration eigener Nachwuchsspieler weiter voran und hat Kirill Unhurian in den Kader der ersten Herrenmannschaft befördert. Der Offensivspieler beziehungsweise Mittelfeldakteur durchlief zuvor die Ausbildung beim JFV Bremerhaven und erhält nun die Möglichkeit, sich auf höherem Niveau zu beweisen.

Der Verein sieht den Aufstieg als verdienten Lohn für die Entwicklung des Talents. In den vergangenen Jahren habe sich Unhurian kontinuierlich gesteigert und sich den Sprung in den Herrenbereich mit großem Einsatz erarbeitet. Besonders seine Athletik, seine Disziplin und seine Bereitschaft, für die Mannschaft zu arbeiten, werden hervorgehoben.

Eigengewächs macht den nächsten Schritt