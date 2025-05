Kirchseeon vor Duell gegen Ebersberg: Zwei-Klassen-Unterschied droht

Die Gäste an der Tabellenspitze der Kreisliga 3 (München), die Gastgeber im Tabellenkeller, als 13. stark vom Abstieg bedroht. Dennoch ist das Heimspiel gegen den TSV Ebersberg am Sonntag (15 Uhr) vermeintlich die leichteste Aufgabe für Coach Günther Lehner und seinen ATSV Kirchseeon. Denn alles andere als eine Niederlage wäre wohl eine Überraschung.

Der Druck lastet nicht ganz so schwer auf dem ATSV. „Definitiv“, so Lehner, „keiner erwartet was von uns“. Zumal man gegen die drei Mitkonkurrenten um den Klassenerhalt zuletzt verloren hat. „Ebersberg ist klarer Favorit, zumal sie nach der Niederlage in Oberpframmern im Titelkampf gefordert sind. Sie stehen nicht umsonst da oben.“ Obwohl die Distanz auf einen Relegationsplatz bereits fünf Zähler beträgt, sei bei der Mannschaft „keine Weltuntergangsstimmung“ auszumachen. Von daher ist der ATSV-Trainer sicher, dass man am Sonntag befreit aufspielen werde, „und dann schau‘ wir mal. Der Fußballgott war ja in letzter Zeit nicht gerade auf unserer Seite.“