Kirchseeon verliert weiter Anschluss nach Heimpleite gegen Aschheim Fußball A-Klasse 6 von Christian Scharl · Heute, 10:57 Uhr · 0 Leser

Viele Zweikämpfe, gerechte Punkteteilung: Zwischen Gastgeber Moosach (Melvin Wirtz, rechts) und Egmating (Alexander Heiler) ging es intensiv hin und her. – Foto: SRO

Die ATSV-Reserve kassiert die 13. Niederlage der Saison. Auch Grafing und Anzing-Parsdorf II verlieren am Wochenende ihre Spiele.

Mit einem am Ende nach Einschätzung von beiden Seiten gerechtfertigten Remis trennten sich die beiden Nachbarn beim Derby der Fußball-A-Klasse 6 (München) in Moosach. „Schlussendlich passt die Punkteteilung in einem ansehnlichen Spiel. Jede Mannschaft hatte ihre Anteile und Chancen, wir sind zufrieden mit dem Punkt“, fasste Moosachs Abteilungsleiter Jürgen Werner seine Eindrücke zusammen. Egmatings Trainer Thomas Brunner zeigte sich nicht unzufrieden mit dem Ausgang der Partie, monierte aber auch: „Wir sind nicht an unsere Leistungsgrenze gekommen. Und wir tun uns schwer, wenn wir das Spiel selbst machen müssen.“ Die SG Moosach/Bruck bleibt damit weiterhin auf dem vorletzten Rang, während der TSV Egmating weder Kontakt zum Keller noch zu den Aufstiegsrängen hat.

Den besseren Start und die ersten Möglichkeiten verzeichnete der Gast, doch die Führung glückte der Heimelf. Nach einem laut Brunner „blöden Fehler“ fand Spielertrainer Marc Koch mit einem indirekten Freistoß an der Fünfmeterlinie die schmale Lücke zum 1:0 (27.). Zuvor war in Bedrängnis ein Rückpass und die Ballaufnahme von Egmatings Schlussmann Christian Max geschehen. Der Ausgleich und damit zugleich das Tor zum 1:1-Endstand ließ nicht lange auf sich warten. Nach einem Eckball klärte die gastgebende SG zunächst noch per Kopf, doch Egmatings Veit Neumair traf den Ball satt und unhaltbar aus halblinker Position ins lange Eck (38.).

„Ich muss sagen, dass ich gerade noch so eine Mannschaft zusammenbekommen habe“, gibt Isuf Shabani, der Trainer der Ebersberger Bezirksliga-Reserve nach der 2:3-Niederlage daheim gegen den SC Baldham-Vaterstetten II zu Protokoll. Viele Verletzte und Urlauber bereiteten dem Coach beim Zusammenstellen des Kaders Kopfzerbrechen, zumal in der Woche davor bereits mangels Personals abgesagt werden musste. Angesichts dieses bunt zusammengewürfelten Haufens der kleinen Eber, fiel Shabanis Fazit trotz Niederlage aber nicht negativ aus: „Es war eigentlich ein gutes Spiel von uns, wir haben es gar nicht schlecht gemacht.“ Dass nach 90 Minuten jedoch eine 2:3-Niederlage stand, war eher unglücklich. Das 0:1 durch Christian Kirzinger (16.) konnten die Platzherren durch Treffer von Manuel Markio (20.) und Alexander Niedermaier (28.) in eine Führung verwandeln, die Patrick Nergert per Strafstoß jedoch noch vor der Pause egalisierte (42.). Beim Baldham-Vaterstettener Siegtreffer flutschte dem neuen Eber-Torhüter Josip Livancic der Ball durch die Finger und Tim Rethmann staubte ab (78.).

Mit der knappen 1:2-Heimniederlage „gegen eine der Top-Mannschaften der Liga“ war der Coach des Grafinger Fußball-A-Klassisten, Christian Heindl, weitgehend zufrieden: „Wir haben es so spannend wie möglich gemacht und sind durch Florian Huber in Führung gegangen“ (26.). Verletzungen von Nikolai Kitzberger und Florian Dichtl hätten dann den Spielfluss der Bärenstädter zerstört. „Wir haben uns schließlich der höheren Qualität ergeben müssen“, gestand Heindl nach Gegentoren in der 69. und 74. Minute. Er bescheinigte seinem Team aber eine „starke Mannschaftsleistung auf dem kleinen Kunstrasen. Unsere Punkte müssen wir gegen andere Teams holen.“

Die rote Laterne der A-Klasse 6 (München) hängt weiter in Kirchseeon. Die Kreisklasse-Reserve des ATSV um Daniel Kirchhof-Zuther fing sich bereits die 13. Niederlage ein – die im Heimspiel gegen Aschheim II mit 0:4 zudem heftig ausfiel. Bereits zur Halbzeit war die Partie so gut wie entschieden, nachdem die Gäste gleich dreimal ins Schwarze getroffen hatten (17./20./38.). ATSV-Kapitän Moritz Dittrich und seine Mitstreiter stemmten sich zwar gegen die drohende Niederlage, doch auch den vierten Gegentreffer konnten sie nicht verhindern (80.). Der Abstand auf einen Nichtabstiegsplatz hat sich für Kirchseeon II damit auf vier Zähler vergrößert.