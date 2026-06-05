Kirchs Abschied könnte zusätzliche Bewegung ins Trainerteam bringen

Kirch wäre in Bielefeld alles andere als ein Unbekannter. Zum einen lebte der 43-Jährige, der in Soest geboren wurde, früher in der Nähe der Bielefelder Alm, zum anderen bestritt er 77 Pflichtspiele für den Klub, nachdem er 2007 von der niederrheinischen Borussia zur westfälischen Arminia gewechselt war. Zudem machte Kirch in Bielefeld seine ersten Erfahrungen als Jugendtrainer.

Nach einem Engagement beim Hamburger SV kehrte Kirch zur Borussia zurück, im vergangenen Januar übernahm er die U23, nachdem Sascha Eickel die Mannschaft interimsweise nach Polanskis Beförderung zu den Profis trainiert hatte.

Trotz einiger anfänglicher Schwierigkeiten spielte die Zweitvertretung unter Kirch eine gute Rückrunde und beendete die Regionalligasaison auf dem sechsten Platz. Zwischenzeitlich blieb das Team acht Spiele in Folge unbesiegt. „Eine Serie, wie wir sie hingelegt haben, hat den Grundstein immer in der täglichen Arbeit – ich bin mit der Arbeit von uns allen sehr zufrieden“, sagte Kirch unserer Redaktion nach dem Saisonende.

Interner Ersatz für die U23?

Der Ex-Profi hat nun auch im Erwachsenen-Bereich erstmals auf sich aufmerksam gemacht – und sich interessant gemacht für Profiklubs. So war es schon bei Polanski gewesen, der jedoch in Gladbach blieb und im vergangenen September die Chance bei den Profis erhielt. Bei Kirch könnte es nun anders laufen.

Sollte Kirch nach Bielefeld wechseln, könnte Borussia auf der Suche nach dem Nachfolger im eigenen Staff fündig werden. Denn aus den oben genannten Veränderungen, die es bei den Profis gegen soll, kann sich für einen Coach eine neue Aufgabe ergeben – so wie einst für Frank Geideck, der nach 13 Co-Trainer-Jahren 2022 kurzzeitig als Co-Trainer an die Seite Polanskis zur U23 wechselte.

Ein Kandidat wäre womöglich Guido Streichsbier, der als Wackelkandidat im aktuellen Trainerteam gilt und in den vergangenen Jahren schon für die Talente des Klubs verantwortlich war. Letzteres gilt auch für Übergangstrainer Tony Jantschke, der aber nur die B-Lizenz hat und daher den Cheftrainer-Job noch nicht machen könnte.

Ob eine interne Lösung eine Option wäre, ist noch nicht bekannt. Ein Wechsel Kirchs zu Arminia Bielefeld könnte aber zusätzliche Bewegung ins Gladbacher Trainerteam bringen.