Kirchrode verspielt den Sieg spät Nach früher Führung und 2:0-Vorsprung reicht es in Lehrte nur zu einem Punkt von red · Heute, 19:02 Uhr · 0 Leser

– Foto: Lorena Pietler

Ein Tor in der ersten Minute, ein zweites nach der Pause – und doch kein Sieg: Kirchrode gibt die Partie in der Schlussphase aus der Hand.

Der TSV Kirchrode hat beim FC Lehrte einen sicher geglaubten Erfolg noch verspielt und sich am Ende mit einem 2:2 begnügen müssen. Dabei begann die Partie aus Sicht der Gäste optimal – und schien lange in die gewünschte Richtung zu laufen. Othman Saleh traf bereits in der ersten Minute zur Führung für Kirchrode. Die frühe Kontrolle hielt an, ohne dass sich das Spiel frühzeitig entschied. Erst im zweiten Durchgang erhöhte Manuel Wagner auf 2:0 (62.) und verschaffte den Gästen damit eine komfortable Ausgangslage.