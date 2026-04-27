Kirchrode verspielt den Sieg spät

Ein Tor in der ersten Minute, ein zweites nach der Pause – und doch kein Sieg: Kirchrode gibt die Partie in der Schlussphase aus der Hand.
Der TSV Kirchrode hat beim FC Lehrte einen sicher geglaubten Erfolg noch verspielt und sich am Ende mit einem 2:2 begnügen müssen. Dabei begann die Partie aus Sicht der Gäste optimal – und schien lange in die gewünschte Richtung zu laufen.
Othman Saleh traf bereits in der ersten Minute zur Führung für Kirchrode. Die frühe Kontrolle hielt an, ohne dass sich das Spiel frühzeitig entschied. Erst im zweiten Durchgang erhöhte Manuel Wagner auf 2:0 (62.) und verschaffte den Gästen damit eine komfortable Ausgangslage.
Doch die Partie bekam eine neue Richtung. Vincent Jochim verkürzte für Lehrte (72.) und brachte den Gastgeber zurück ins Spiel. Kurz vor dem Ende fiel schließlich der Ausgleich: Granit Tahiri traf in der 89. Minute zum 2:2.
So wurde aus einer klaren Führung ein Punktgewinn, der sich für Kirchrode eher wie ein Verlust anfühlen dürfte. In der Tabelle bleibt die Mannschaft im unteren Bereich und kann den dringend benötigten Abstand nicht herstellen.
Lehrte hingegen nimmt aus dem Spiel einen späten Punkt mit, der sich nach dem Spielverlauf als Gewinn lesen lässt.
FC Lehrte – TSV Kirchrode 2:2
FC Lehrte: Marcel Köhring, Bilind Al Huseyin, Granit Tahiri, Oury Diallo Keita, Tobias Becker, Vincent Jochim, Joelle Richard Lyte, Ivan Kravchenko (84. Patrick Kunze), Lukas Hans Hübner, Mohamad Taqal (46. Kesip Caran), Dante Alexander Lyte - Trainer: Kesip Caran
TSV Kirchrode: Marcelino Tegtmeier, Patrick Bartkiewicz (68. Abdul Wahid Orya), Lev Zhuravlov, Finn Zeh, Marvin-Valentin Klein, Othman Saleh (53. Oleksandr Polishchuk), Manuel Wagner, Selwyn Obregon-Hemmerle (81. Moatasem Abdulkader), Fadel Rhedda Sawadogo, Paul-Luis Hilzendeger, Mirco Kraus (95. Felix Nzonene) - Trainer: Dominik Standke
Schiedsrichter: Marc Philipp Lehmann
Tore: 0:1 Othman Saleh (1.), 0:2 Manuel Wagner (62.), 1:2 Vincent Jochim (72.), 2:2 Granit Tahiri (89.)