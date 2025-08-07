Kirchrode verpflichtet Torhüter Raphael Jalalian

Der TSV Kirchrode hat seinen siebten Neuzugang für die neue Spielzeit präsentiert: Raphael Jalalian verstärkt das Team künftig als Torhüter. Der 31-Jährige kehrt nach über einem Jahrzehnt Fußballpause zurück auf den Platz. Zuvor war er unter anderem für den FC Stern Misburg aktiv.

Jalalians Verpflichtung kam über den persönlichen Kontakt zu Marvin Klein zustande, der ihn zu einem Probetraining einlud. Dort überzeugte der Schlussmann und wurde direkt in den Kader aufgenommen. Der Verein beschreibt ihn als „sicheren Rückhalt“, der nicht nur durch sein Torwartspiel, sondern auch durch seine Übersicht und sein mutiges Mitspielen überzeugt.

Trainer und Team loben insbesondere Jalalians entschlossenes Eingreifen sowie seine schnelle Integration in die Mannschaft. Mit ihm gewinnt Kirchrode an Stabilität im Defensivbereich – ein wichtiger Baustein für die anstehende Bezirksligasaison.