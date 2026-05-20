Kirchrode sucht Antworten gegen Davenstedt

– Foto: Lorena Pietler

Während Kirchrode zuletzt deutlich unterging, holte Davenstedt gegen den SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II einen Punkt. Vor dem Nachholspiel sind die Ausgangslagen klar verteilt.

Für Kirchrode verschärft die Niederlage die ohnehin schwierige Lage weiter. 83 Gegentore nach 28 Spielen markieren den schwächsten Defensivwert der Liga. Das Nachholspiel bietet damit vor allem die Möglichkeit, die unmittelbare Reaktion auf den Rückschlag zu zeigen.

Wenn der TSV Kirchrode am Donnerstagabend den TuS Davenstedt empfängt, treffen zwei Mannschaften aufeinander, deren jüngste Ergebnisse kaum unterschiedlicher ausfallen konnten. Kirchrode verlor am Wochenende bei der SG Blaues Wunder Hannover deutlich mit 2:7, Davenstedt erarbeitete sich beim 1:1 gegen den SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II dagegen einen Punkt gegen eines der Spitzenteams der Liga.

Davenstedt reist hingegen mit einem Ergebnis an, das im Tabellenkeller Gewicht hat. Der Punktgewinn gegen Ramlingen/Ehlershausen steht für eine Mannschaft, die sich zuletzt stabilisiert hat und sich im unteren Mittelfeld festgesetzt hat.

So trifft ein bereits abgestiegener Gastgeber auf einen Gegner, der sich zuletzt stabilisiert hat und mit dem Punkt gegen Ramlingen/Ehlershausen zusätzliches Selbstvertrauen gesammelt haben dürfte.