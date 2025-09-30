Kirchlengern zerlegt Nieheim – FC Lübbecke hadert mit Schiedsrichter

Den langersehnten zweiten Saisonsieg feierte am 8. Spieltag Aufsteiger BV Bad Lippspringe, der dabei Moral beweisen konnte. Beim Hövelhofer SV lagen die Badestädter durch den Treffer von Julian Liemke nach 33 Minuten zurück, schlugen aber in der Schlussphase gleich doppelt zurück. Erst verwandelte Paul Nitsch einen Foulelfmeter in der 82. Minute, ehe Viktor Thomas fünf Minuten später für die Wende sorgte. Am Ende musste der BV noch eine brenzlige Situation überstehen, konnte sich dabei auf ihren Schlussmann Julian Gabriel verlassen, der zweimal hintereinander glänzend parieren konnte.
Unter dem Strich ist dadurch nun der SVKT 07 Minden gerutscht, der am Samstagvorabend dem Delbrücker SC knapp mit 0:1 unterlag. Leon Acikel hatte in der 77. Minute den Siegtreffer erzielt. Den zweiten Punktgewinn der Saison verpasste hingegen Schlusslicht FC Lübbecke. Der kämpfte sich nach einem 0:2-Pausenrückstand gegen den SV Avenwedde wieder in die Partie zurück und glich mit einem Blitz-Doppelschlag binnen 60 Sekunden zum 2:2 aus, ging am Ende aber wieder – zum siebten Mal in der Saison – leer aus.
Der FCL haderte aber vor allem mit den Entscheidungen von Schiedsrichter Nils Schladitz. Nach dem Ausgleich habe es "einen klaren Elfmeter" geben müssen, schreibt der Verein auf Social Media. "'Die Spieler schlugen schon die Hände über den Kopf und ärgerten sich über den Elfmeter', sagte ein Zuschauer, aber der Schiedsrichter hatte Lust, einen Strich durch die Rechnung zu machen. Es kam ein Pfiff, ein Jubel und dann Handspiel gegen uns und Freistoß für den Gegner. Jetzt nahm das Übel seinen Lauf. Das Schiedsrichtergespann hatte fortan nichts mehr unter Kontrolle und schmiss mit Karten und pfiffen nur um sich." Turbulent wurde es dann noch einmal in der Nachspielzeit, als Avenweddes Tunay Mert Kutluhan (Gelb-Rot) und Lübbeckes Torwart David Wiens mit Rot und Shaalan Khairi mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurden. "Ein Spieler stellte sich vor den Ball um einen schnellen Freistoß zu verhindern, er wurde angeschossen und der Schiedsrichter ließ weiter spielen. Ein Spieler rief über die Aktion 'das ist ja geisteskrank'. Da der Schiedsrichter noch nicht genug hatte, stellte er unseren Torwart mit Rot vom Platz, obwohl dieser gar nichts mit dieser Situation zu tun hatte. Nach dem Spiel sagte der Schiedsrichter in der Kabine, dass ein Spieler sich vor den Ball stellen darf, 'wenn er mit dem Rücken zum Ball steht'. Dies scheint eine neue Regel zu sein. Bitter, denn unsere 1. Mannschaft hat nur einen Torwart", schreiben die Lübbecker, die weiterhin nur einen einzigen Zähler auf dem Konto haben.
An der Tabellenspitze haben sich die Topteams der Liga keine Blöße gegeben. RW Kirchlengern fügte Kellerkind FC Nieheim eine herbe 7:2-Klatsche bei, während der VfB Schloß Holte das Topspiel gegen die SF DJK Mastbruch überraschend deutlich mit 5:1 für sich entscheiden konnte. Für Mastbruch war es die dritte Liga-Niederlage in Folge, allesamt gegen die aktuelle Top-3, zu der weiter auch der FC Bad Oeynhausen gehört, der gegen den Post TSV Detmold (3:0) keine Probleme hatte. Federn gelassen hat hingegen der SV Heide Paderborn, der erstmals seit dem 1. Spieltag wieder eine Landesliga-Partie verloren hat. Gegen den TuS Lohe startete Heide nach 0:3-Rückstand erst in der Schlussviertelstunde die Aufholjagd, die mit der 2:3-Niederlage aber nicht belohnt wurde.
Den vierten Saisonsieg haarscharf verpasst hat der SC Herford. Nach dem Führungstreffer durch Markus Esko (68.) entriss Mitja Schierbaum Herford den Sieg noch in der 93. Minute und sicherte seinem TuS Dornberg so einen Punkt.
9. Spieltag
So., 05.10.25 15:00 Uhr BV Bad Lippspringe - TuS Dornberg
So., 05.10.25 15:00 Uhr SV Avenwedde - SC Herford
So., 05.10.25 15:00 Uhr FC Nieheim - FC Bad Oeynhausen
So., 05.10.25 15:30 Uhr TuS Lohe - FC Lübbecke
So., 05.10.25 15:30 Uhr Post TSV Detmold - VfB Schloß Holte
So., 05.10.25 15:30 Uhr SF DJK Mastbruch - SVKT 07 Minden
So., 05.10.25 15:30 Uhr Delbrücker SC - SV Heide Paderborn
So., 05.10.25 15:45 Uhr RW Kirchlengern - Hövelhofer SV
VfB Schloß Holte – SF DJK Mastbruch 5:1
VfB Schloß Holte: Nils Leistner, Robin Hofmann, Robin Brummel, Milo Friedrich (80. Lars Pfeiffer), Kevin Klippenstein, Maximilian Ulrich, Paul Friesen, Jonas Böhme (65. Sebastian Spada), Manuel Giebel (79. Daniel Fröse), Julian Lakämper (84. Leon Klippenstein), Sören Brandy (75. Kevin Schubert) - Trainer: Kevin Kröger - Trainer: Kevin Viereck
SF DJK Mastbruch: Mika Schulmeister, Dennis Fortak, Tim Heggemann, Jan Biermann (46. Nico Rellensmann), Robert Can, Sven Kröger (70. Abdallah Alkader), Torben Hartmann, Frederik Witte, Sergio Taveira Pinto (46. Enes Ceylan), Fynn Peters (61. Paul-Frederik Artelt), Julius Brinkmann (79. Jannik Schmidt) - Trainer: Florian Menne - Trainer: Marco Schlobinski - Trainer: Patrick Dirichs
Schiedsrichter: Yannick Bloch - Zuschauer: 230
Tore: 1:0 Kevin Klippenstein (4.), 2:0 Paul Friesen (34.), 3:0 Julian Lakämper (43.), 3:1 Sven Kröger (62.), 4:1 Sören Brandy (72.), 5:1 Julian Lakämper (84.)
FC Bad Oeynhausen – Post TSV Detmold 3:0
FC Bad Oeynhausen: Mirko Göhner, Timo Mühlmeier (88. Patrick Rosenberg), Kevin Reimer, Felix Ostsieker, Betim Sahitaj (79. Simon Kunz), Joscha Kachel, Kjell Elias Soll (60. David Scheidel), Selim Alexander Kürümüs, Kai Adrian, Gerhard Kwarteng (65. Moritz Tiemann), Dominik Flaake (77. Philipp Derksen) - Trainer: Daniel Brink - Trainer: Philipp Topp - Trainer: Maximilian Gierasinski
Post TSV Detmold: Tim Bukowski, Lennard Schröder (46. Joel Weber), Zalem Özmen, Erik Bormatkov, Leon Hellmeier (69. Marco Mescheder), Maximilian Reckendorf (69. Marvin Louis Wiebe), Johann Felker, Marios Aliprasitis (46. Philip Wichmann), Jakob Oborowski (69. Merlin Dalbke), Julian Jobstmeier, Marius Seipt - Trainer: André Schröder - Trainer: Markus Rüschenpöhler
Schiedsrichter: Tim Feldmann (Buke) - Zuschauer: 60
Tore: 1:0 Kjell Elias Soll (36.), 2:0 Timo Mühlmeier (40.), 3:0 Moritz Tiemann (90.+4)
RW Kirchlengern – FC Nieheim 7:2
RW Kirchlengern: Yannick Hartmann, Dennis Quirin (86. Merlin Bachmann), Niklas Wüllner, Julian Marten (70. Niklas Kerksiek), Sebastian Müller, Artem Panasenkov, Jarno Kassebaum, Altan Dincdemir (72. Omar Khaled), Benedikt Valldorf (62. Julian Zähler), Lennard Wüllner, Levin Güzelel (65. Daniel Urban) - Trainer: Daniel Halfar - Trainer: Marcel Thelen
FC Nieheim: Daniel Eichmann, Marlon Pott, Alex Hopp, Matti Rohde, Dirk Büsse, Marius Bockelkamp (78. Dennis Eichmann), Linus Herwing, Johann Paul Winkler (72. Raphael Nagel), Tobias Puhl, Florent Berisha (68. Simon Thiemann), Arian Berisha - Trainer: Jörg Böhme - Trainer: Richard Soethe
Schiedsrichter: Felix Maluck - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Artem Panasenkov (12.), 1:1 Tobias Puhl (20.), 1:2 Tobias Puhl (30.), 2:2 Lennard Wüllner (33.), 3:2 Jarno Kassebaum (45.+3), 4:2 Artem Panasenkov (61.), 5:2 Lennard Wüllner (67. Foulelfmeter), 6:2 Dennis Quirin (77.), 7:2 Omar Khaled (87.)
Hövelhofer SV – BV Bad Lippspringe 1:2
Hövelhofer SV: Christoph David Winkler, Azad Dogan, Paul Henkenjohann, Julian Galas (59. Christian Volmari), Benard Imeri, Nick Schröder, Deniz Poyraz (77. Noah Arthur Melzer), Luca D'Angelo, Felix Lippold (79. Kamil Can Sapli), Julian Liemke (65. Lorik Berisha), Tobias May - Trainer: Gerrit Zöller - Trainer: Thomas Bauer - Trainer: Lukas Wefelmeier - Trainer: Luca D'Angelo - Trainer: Noah Henneböhle
BV Bad Lippspringe: Julian Gabriel, Dilberin Leandro Tuncel (74. Can Burak Altun), Jan-Steven Erisa, Dino Nesic, Paul Nitsch, Anton Günter (67. Engin Deniz), Jan Schlenger (89. Maurice Malak), David Bollmann (67. Viktor Thomas), Cagatay Karaca (46. Mohamed Lamine Soumah), Sebastian Woitzyk, Markus Witmann - Trainer: Sascha Heisener - Trainer: Oguzhan Karaca - Trainer: Mark Leinung - Trainer: Ingo Jennebach
Schiedsrichter: Nick Kurt Schmidt - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Julian Liemke (33.), 1:1 Paul Nitsch (82. Foulelfmeter), 1:2 Viktor Thomas (87.)
SC Herford – TuS Dornberg 1:1
SC Herford: Dafe Nana, Erik Esko, Emin Neskic, Artur Esko, Vitali Tichomirov, Lennart Wehmhöner (75. Tufan Ucar), Danylo Tsehelniy (94. Tim Libor), Konstantinos Keissoglou, Markus Esko, Stepan Hobrei, Mikail Baytar - Trainer: Marcel-Amary Höcker - Trainer: Tim Daseking
TuS Dornberg: Joschka Leier, Noah Jonathan Fritz, Rene Schäfer (78. Paiwand Youssef), Max Bartels (73. Julian Stühmeier), Charley Achtereekte, Mitja Schierbaum, Boris Glaveski, Elias Morgenroth (68. Lennart Versick), Henri Ernst (89. Felix Gerner), Clemens Bachmann, Nick Mdoreuli (62. Valon Gashi) - Trainer: Jens Horstmann - Trainer: Maxine Birker - Trainer: Michael Zozmann
Schiedsrichter: Đurica Džijan (Lippstadt) - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Markus Esko (68.), 1:1 Mitja Schierbaum (90.+3)
FC Lübbecke – SV Avenwedde 2:3
FC Lübbecke: David Wiens, Simar Ekinci, Konstantin Struck, Shaalan Khairi, Luca David Steinhof (46. Eren Kelemci), Ersan Keser (68. Deljar Omar), Kalo Önen (46. Sven Redetzky), Dennis Mast, Jeger Khuin Hamid Ghanem, Walat Houra (76. Salomon Bonilla), Moreno Antonio Siedler (46. Easid Allahib) - Trainer: Julian Mühlenweg - Trainer: Nils Mühlenweg
SV Avenwedde: Christopher Niehaus, Igor Balov (80. Leard Hasani), Niklas Kirchgessner, Patrick Plucinski, Hannes Braun (80. Levent Kaplan), Riek Jürgen Ehlers, Sven Oberschelp, Samuel Kanber (72. Muhammed Münib Gül), Tunay Mert Kutluhan, Filippo Matteo Niemetz (62. Lukas Öksüz), Nico Schürmann (54. Arlind Kamerolli) - Trainer: Edin Mujala - Trainer: Patrick Plucinski - Trainer: Miron Tadic
Schiedsrichter: Nils Schladitz (Minden) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Patrick Plucinski (13. Foulelfmeter), 0:2 Tunay Mert Kutluhan (40.), 1:2 Simar Ekinci (53.), 2:2 Sven Oberschelp (54. Eigentor), 2:3 Arlind Kamerolli (64.)
Gelb-Rot: Tunay Mert Kutluhan (90./SV Avenwedde/Spielverzögerung)
Gelb-Rot: Shaalan Khairi (90./FC Lübbecke/)
Rot: David Wiens (90./FC Lübbecke/)
SV Heide Paderborn – TuS Lohe 2:3
SV Heide Paderborn: Daryoush Hosseini, Jon Jakobsmeyer, Mohamad Basel Kawakbi (68. Lukas Starbatty), Aron Bracke (33. Scott Millard), Christian Strohdiek, Gianluca Mazza, Emanuel Yanik (62. Frederik Ewe), Lucas Kleine-Hollenhorst, Ahmad Mubin Bakteari (36. Dominik Kling), Darwin Lange, Mike Franz (71. Nils Balke) - Trainer: Björn Schmidt
TuS Lohe: Michael Joel Arnolds, Marvin Blöbaum, Lukas Brakmann, Niklas Sewing, Jan Marten Schmitz, Jan Eckert, Maximilian Kaspar, Ricardo Squarra, Robin Leo Faulstich (77. Peywan Yüsün), Stefan Langemann (84. Denis Kameric), Adrian Mavretic (95. Laurenz Wölfing) - Trainer: Dejan Simonovic - Trainer: René Müller
Schiedsrichter: Raphael Blome - Zuschauer: 169
Tore: 0:1 Stefan Langemann (2.), 0:2 Stefan Langemann (28.), 0:3 Lukas Brakmann (63.), 1:3 Jan Marten Schmitz (81. Eigentor), 2:3 Frederik Ewe (90.+4 Foulelfmeter)
SVKT 07 Minden – Delbrücker SC 0:1
SVKT 07 Minden: Dennis Mönig, Lennart Springer, Luca Christian Bruse, Anis Zouabi, Eric Beims, Lasse Haakon Kellermeier (76. Julian Harzmeier), Yannik Niermann, Joel Jamil Rabenhorst, Jan Rekling, Malte Lüken, Timon Henry Bredemeier (68. Batuhan Pehlivan) - Trainer: Jens Meier - Trainer: Marcel Wallbaum
Delbrücker SC: Marvin Meier, Tobias Henksmeier, Levin Borgmeier, Lukas Mehn, Fabian Engelbrecht, Jeremy Franz (73. Furkan Simsek), Nils Kautschor, Tobias Heering (87. Simon Schielke), Godslove Onyedikachi Anyanwu, Leon Piere Acikel, Lukas Hartmann (82. Moussa Conde) - Trainer: Detlev Dammeier - Trainer: Jeffrey Addai
Schiedsrichter: Daniel Harting (Aerzen) - Zuschauer: 67
Tore: 0:1 Leon Piere Acikel (77.)