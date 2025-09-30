Kirchlengern zerlegt Nieheim – FC Lübbecke hadert mit Schiedsrichter

Den langersehnten zweiten Saisonsieg feierte am 8. Spieltag Aufsteiger BV Bad Lippspringe, der dabei Moral beweisen konnte. Beim Hövelhofer SV lagen die Badestädter durch den Treffer von Julian Liemke nach 33 Minuten zurück, schlugen aber in der Schlussphase gleich doppelt zurück. Erst verwandelte Paul Nitsch einen Foulelfmeter in der 82. Minute, ehe Viktor Thomas fünf Minuten später für die Wende sorgte. Am Ende musste der BV noch eine brenzlige Situation überstehen, konnte sich dabei auf ihren Schlussmann Julian Gabriel verlassen, der zweimal hintereinander glänzend parieren konnte.

Unter dem Strich ist dadurch nun der SVKT 07 Minden gerutscht, der am Samstagvorabend dem Delbrücker SC knapp mit 0:1 unterlag. Leon Acikel hatte in der 77. Minute den Siegtreffer erzielt. Den zweiten Punktgewinn der Saison verpasste hingegen Schlusslicht FC Lübbecke. Der kämpfte sich nach einem 0:2-Pausenrückstand gegen den SV Avenwedde wieder in die Partie zurück und glich mit einem Blitz-Doppelschlag binnen 60 Sekunden zum 2:2 aus, ging am Ende aber wieder – zum siebten Mal in der Saison – leer aus.

Der FCL haderte aber vor allem mit den Entscheidungen von Schiedsrichter Nils Schladitz. Nach dem Ausgleich habe es "einen klaren Elfmeter" geben müssen, schreibt der Verein auf Social Media. "'Die Spieler schlugen schon die Hände über den Kopf und ärgerten sich über den Elfmeter', sagte ein Zuschauer, aber der Schiedsrichter hatte Lust, einen Strich durch die Rechnung zu machen. Es kam ein Pfiff, ein Jubel und dann Handspiel gegen uns und Freistoß für den Gegner. Jetzt nahm das Übel seinen Lauf. Das Schiedsrichtergespann hatte fortan nichts mehr unter Kontrolle und schmiss mit Karten und pfiffen nur um sich." Turbulent wurde es dann noch einmal in der Nachspielzeit, als Avenweddes Tunay Mert Kutluhan (Gelb-Rot) und Lübbeckes Torwart David Wiens mit Rot und Shaalan Khairi mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurden. "Ein Spieler stellte sich vor den Ball um einen schnellen Freistoß zu verhindern, er wurde angeschossen und der Schiedsrichter ließ weiter spielen. Ein Spieler rief über die Aktion 'das ist ja geisteskrank'. Da der Schiedsrichter noch nicht genug hatte, stellte er unseren Torwart mit Rot vom Platz, obwohl dieser gar nichts mit dieser Situation zu tun hatte. Nach dem Spiel sagte der Schiedsrichter in der Kabine, dass ein Spieler sich vor den Ball stellen darf, 'wenn er mit dem Rücken zum Ball steht'. Dies scheint eine neue Regel zu sein. Bitter, denn unsere 1. Mannschaft hat nur einen Torwart", schreiben die Lübbecker, die weiterhin nur einen einzigen Zähler auf dem Konto haben.