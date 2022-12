Kirchlengern macht es unnötig spannend Die Rot-Weißen besiegen den TuS Dornberg nach 3:0-Führung letztlich mit 3:2. Der verdiente Erfolg bringt weitere Luft im Kampf um den Klassenerhalt.

Von Beginn an war zu spüren, dass die Gastgeber ihre Bilanz von bislang erst zwei Saisonsiegen vor heimischen Publikum aufbessern wollten, sie spielten folgerichtig zielstrebig nach vorne. Nach zehn Minuten wurde dies zum ersten Mal belohnt: Lennard Wüllner verlängerte den Ball auf seinen Bruder Niklas, der den Ball in die Mitte spielte und Kadir Yildirim fand. Dieser vollstreckte eiskalt zur Führung. Nur 14 Minuten später durften die RWK-Fans erneut jubeln. Die Kopfballstärke von Lennard Wüllner hatte sich scheinbar nicht bis nach Dornberg herumgesprochen und so stand der Torjäger ziemlich alleine am zweiten Pfosten und köpfte ein – 2:0.

Nach klarer Führung schaltet RWK einen Gang zurück



In der 33. Minute bot sich dann die riesige Chance zum Anschluss für die abstiegsbedrohten Gäste: Nachdem Kirchlengern nicht vernünftig verschob, konnte Dornbergs Clemens Bachmann auf der linken Offensivseite durchbrechen, spielte einen scharfen Pass vor das Tor, aber kurz vor Lennart Versick rettete Manuel Rahde in höchster Not und klärte den Ball.



Im zweiten Durchgang sorgten die Elsekicker dann frühzeitig für vermeintliche Ruhe: Erneut war es Lennard Wüllner, der die Übersicht behielt und den Ball im Fünfmeterraum an Gästetorhüter Joschka Leier vorbeischoss zum 3:0. Danach schaltete Kirchlengern einen Gang zurück und ließ Dornberg langsam aber sicher ins Spiel zurückkommen. Während Mirco Felskes Schuss im Duell mit RWK-Torhüter Kilian Rische über dem Tor landete und nicht als Warnschuss diente, stand es in der 88. Spielminute plötzlich 1:3 aus RWK-Sicht, als Kevin Vata traf.