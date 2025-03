Kirchhörder Transferoffensive: Nächster Westfalenliga-Spieler kommt

Das Meisterschaftsrennen in der Bezirksliga Staffel 6 schien eigentlich so gut wie entschieden, doch nach dem überraschenden Patzer des Spitzenreiters TuS Eichlinghofen bei Schlusslicht SpVg Hagen 11 II (0:1) darf Verfolger Kirchhörder SC mit fünf Punkten Rückstand wieder etwas hoffen.

"Wir sind sehr froh, dass uns dieser Transfer gelungen ist. Korti ist ein Spieler- und Stürmertyp, der sehr gut zum KSC und unserer Mannschaft passt. Wir kennen uns seit meiner sportlichen Zeit beim Holzwickeder SC. Er ist in der Offensive vielseitig einsetzbar und arbeitet enorm viel von der ersten bis zu letzten Minute. Für die gegnerische Defensive ist er ein sehr unangenehmer Konterpart und zudem zeichnet ihn eine sehr professionelle Einstellung und ein großes Maß an Ehrgeiz aus", sagt Kirchhördes Sportlicher Leiter Daniel Dukic über Kortenbusch, der 2022 vom SuS Olfen nach Holzwickede kam und seitdem 46 Westfalenliga-Partien bestritten hat.

"Er ist flexibel in der Offensive, torgefährlich und bringt körperliche Robustheit mit. Korti weiß als Stürmer, dass er bei uns großartige Mitspieler hat, die ihm die Bälle aus allen Lagen auflegen und die seine Stärken zur vollen Entfaltung bringen können. Er passt nicht nur als Spieler, sondern auch als Persönlichkeit sehr gut zum KSC, zu unserer Spielidee und zu unseren Werten. Ich persönlich liebe seine Spielweise, welche immer mit viel Herz und Leidenschaft behaftet ist. Korti wird sich bei uns sehr wohlfühlen und sich schnell ins Team spielen, da er auch bereits mit einigen Spielern befreundet ist. Er ist ein richtiger Pfundskerl und sorgt auch immer in der Kabine für eine optimale Stimmung und Atmosphäre. Dieser Transfer untermauert unsere ambitionierten Ziele für die neue Saison", so Dukic weiter.

Auch Stammspieler aus der Parallelstaffel kommt