Kirchhörder SC verpflichtet Tyrala-Bruder für 2026/27

Der 27-jährige Mike Tyrala ist aktuell Spielertrainer beim Bezirksligisten BV Bad Sassendorf. Nach seiner fußballerischen Ausbildung u. a. bei Borussia Dortmund, beim SC Preußen Münster und dem SV Lippstadt 08 blieb Tyrala seine ganze Laufbahn bei seinem Heimatverein. Neun Jahre als Spieler, überwiegend in der Kreisliga A, und zwei Jahre als Spielertrainer liegen beim BVS hinter ihm. Der Bezirksliga-Aufstieg im Sommer 2023 war ein großer Erfolg.
Trotz Zusage im November 2025 hat der Bruder des zehn Jahre älteren Sebastian Tyrala, der bekanntlich eine Profi-Laufbahn einschlagen konnte und kürzlich beim Regionalligisten Wuppertaler SV entlassen wurde, den Sassendorfer Verantwortlichen nun mitgeteilt, dass er die Chance beim Kirchhörder SC wahrnehmen möchte.
„Es ist eine Riesenchance. Ich möchte mich im Dortmunder Fußball etablieren. Der Weg, den Kirchhörde mit einem Fünf-Jahres-Plan einschlägt, ist genau das, was ich für meine persönliche Entwicklung brauche“, erklärt der B-Lizenz-Inhaber, der beim KSC die Fußballschuhe an den Nagel hängen und nur noch als Cheftrainer an der Seitenlinie agieren wird, und fügt an: "Wir hatten immer ein Gentlemen’s Agreement, wenn es Angebote gab."
Tyrala, der den im Sommer scheidenden Cheftrainer Heiko Hofmann beerbt, hat zusammen mit seinem künftigen Co-Trainer Lucas Greis (26), der aus der U19 des VfR Sölde kommt, ligaunabhängig zugesagt. Bekanntlich strebt der Dortmunder Verein als aktuell Tabellenzweiter der Bezirksliga 6 in die Landesliga.
Tyrala sagt zum Wechsel: "Schon in den ersten Gesprächen mit Daniel Dukic habe ich gespürt, dass hier was besonders ist. Daniel gibt für diesen Verein alles - in jeder Konversation, in jeder Entscheidung. Das hat mir sofort ein gutes Gefühl gegeben. Diese Mannschaft hat eine brutale Qualität und ich freue mich sehr, im Sommer mit dieser zu arbeiten. Ich komme nicht um Reden zu halten. Ich komme, um hart zu arbeiten und um das nächste Kapitel zusammen zu schreiben."
Der Sportliche Leiter Daniel Dukic blickt voller Zuversicht auf die Zusammenarbeit: „Es ist eine richtungsweisende Entscheidung: ein neuer Trainer ohne festgefahrene Rollenbilder bedeutet Raum für Wachstum und Innovation. Wir glauben an seinen Ansatz, seine Energie und seine Bereitschaft, diesen Weg gemeinsam mit dem Verein zu gehen. Ich kenne Mike persönlich seit einigen Jahren und schätze seine hohe Zielstrebigkeit, seinen eisernen Willen und sein überproportionales Engagement. Seine Philosophie verbindet strukturiertes Arbeiten, taktische Weiterentwicklung und eine nachhaltige Förderung des gesamten Kaders. Wir sind überzeugt, dass er dem Team frische Impulse geben und erfolgreich mit dem Team agieren wird. Die Mannschaft wird es ihm auch leicht machen den optimalen Einstieg zu finden. Wir setzen somit ein bewusstes Signal mit dem klaren Anspruch, gemeinsam mit der Mannschaft eine eigene sportliche Identität stetig weiterzuentwickeln. Diese Konstellation ist extrem spannend und ich werde diese Entwicklung wie immer mit voller Kraft und Intensität begleiten."