Kirchhörder SC verpflichtet Tyrala-Bruder für 2026/27

– Foto: Kirchhörder SC

Der 27-jährige Mike Tyrala ist aktuell Spielertrainer beim Bezirksligisten BV Bad Sassendorf. Nach seiner fußballerischen Ausbildung u. a. bei Borussia Dortmund, beim SC Preußen Münster und dem SV Lippstadt 08 blieb Tyrala seine ganze Laufbahn bei seinem Heimatverein. Neun Jahre als Spieler, überwiegend in der Kreisliga A, und zwei Jahre als Spielertrainer liegen beim BVS hinter ihm. Der Bezirksliga-Aufstieg im Sommer 2023 war ein großer Erfolg.

Trotz Zusage im November 2025 hat der Bruder des zehn Jahre älteren Sebastian Tyrala, der bekanntlich eine Profi-Laufbahn einschlagen konnte und kürzlich beim Regionalligisten Wuppertaler SV entlassen wurde, den Sassendorfer Verantwortlichen nun mitgeteilt, dass er die Chance beim Kirchhörder SC wahrnehmen möchte.

„Es ist eine Riesenchance. Ich möchte mich im Dortmunder Fußball etablieren. Der Weg, den Kirchhörde mit einem Fünf-Jahres-Plan einschlägt, ist genau das, was ich für meine persönliche Entwicklung brauche“, erklärt der B-Lizenz-Inhaber, der beim KSC die Fußballschuhe an den Nagel hängen und nur noch als Cheftrainer an der Seitenlinie agieren wird, und fügt an: "Wir hatten immer ein Gentlemen’s Agreement, wenn es Angebote gab."

Tyrala, der den im Sommer scheidenden Cheftrainer Heiko Hofmann beerbt, hat zusammen mit seinem künftigen Co-Trainer Lucas Greis (26), der aus der U19 des VfR Sölde kommt, ligaunabhängig zugesagt. Bekanntlich strebt der Dortmunder Verein als aktuell Tabellenzweiter der Bezirksliga 6 in die Landesliga.