Kirchhörder SC verpflichtet Moritz Müller

Der Wechsel von Moritz Müller vom Oberligisten Concordia Wiemelhausen zum Kirchhörder SC ist für den Dortmunder Traditionsverein mehr als nur ein Transfer – es ist ein deutliches Signal in Richtung sportlicher Ambitionen.

Der Kirchhörder SC hat mit der Verpflichtung von Moritz Müller seinen bereits achten Neuzugang für die kommende Saison präsentiert. Der 25-jährige Rechtsverteidiger bringt mit 98 Oberliga- und 52 Westfalenligaeinsätzen nicht nur reichlich Erfahrung mit an die Kobbendelle, sondern auch Führungsstärke und sportliche Qualität. Ausgebildet in der Jugend von Borussia Dortmund, ASC 09 Dortmund und dem Hombrucher SV, führte ihn sein Weg frühzeitig in den höherklassigen Seniorenfußball – unter anderem zum Holzwickeder SC und Westfalia Rhynern.

Sportlich überzeugte Müller vor allem durch seine Konstanz und Vielseitigkeit. Als langjähriger Kapitän des Holzwickeder SC etablierte er sich in der Oberliga Westfalen als verlässlicher Leistungsträger. Zur Rückrunde der laufenden Spielzeit wechselte er aus privaten Gründen von Rhynern zu Wiemelhausen, nun zieht es ihn erneut zurück nach Dortmund.