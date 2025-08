Kirchhörder SC holt top-ausgebildeten Verteidiger von RL-Aufsteiger

Vom Regionalliga-Aufsteiger SSVg Velbert kommt der 20-jährige Noel Czapelka. Der in mehreren Nachwuchsleistungszentren ausgebildete Innenverteidiger war in seinem ersten Seniorenjahr zunächst vereinslos, bevor er sich Ende Februar dem ambitionierten Niederrhein-Oberligisten nach einem erfolgreichen Probetraining anschloss. Nun kehrt er in seine Geburtsstadt und zu einem seiner Jugendvereine zurück.

Danach "verzockte" er sich. „Im Fußball wie im Leben trifft man manchmal falsche Entscheidungen", resümierte er bezüglich seiner daraufhin folgenden vereinslosen Monate. Denn Czapelka spekulierte auf ein anderweitiges Regionalliga-Engagement und schlug mehrere interessante Angebote in der Oberliga aus. Dann schloss das Transferfenster Ende August.

In Velbert kam er in der Schlussphase der vergangenen Saison zu zwei Einsätzen in der Oberliga und vier Einsätzen in der 2. Mannschaft in der Bezirksliga. Vor zwei Monaten verkündete Velbert, dass Czapelka nicht mit in die Regionalliga gehen wird. Nun heißt es für den Youngster in seinem zweiten Seniorenjahr: "Back to the roots".