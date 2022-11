Kirchhellen und Hassel teilen die Punkte

2:2 - Hassel verspielt zweimalige Führung im Sechs-Punkte-Spiel



Im Duell der beiden Teams, die vor diesem Spieltag die ersten beiden Nichtabstiegsplätze belegten, erwischte der SC Hassel den besseren Start.



Baris Uysal konnte in der 17. Minute einen Foulelfmeter zum 0:1 verwandeln.



In der Folge entwickelte sich eine Partie ohne große Höhepunkte. Dennoch konnte der VfB Kirchhellen noch vor der Pause ausgleichen. Max Bertlich traf per direktem Freistoß zum 1:1 (34.).



Im zweiten Durchgang verlagerte sich das Geschehen immer mehr in die Hasseler Spielhäfte, jedoch wurde der VfB nur selten gefährlich. Die Gäste nutzten die offensive Ausrichtung Kirchhellens und setzten einen Konter, den Abderrahim Admani zum 1:2 (75.) abschloss.



Ein Foulelfmeter für die Heimelf setzte schließlich den Schlusspunkt. Fabian Mohs schob souverän zum 2:2-Endstand (80.) ein.



Hassel bleibt damit über dem Strich, der VfB nicht.