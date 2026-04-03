Kirchheims Trainer Toy: „Ich bin zum ersten Mal in dieser Saison fassungslos und sauer“

Energische Gäste: Luis Sailer Fidalgo (KSC; l.) bekommt es hier im Zweikampf mit Christoph Lössl zu spüren. – Foto: Sven Leifer/Sven Leifer

Angreifer Roman Prokoph hatte im Strafraum gleich zweimal die Führung auf dem Fuß (7./18.), stattdessen erzielten die Gäste das 1:0 – und profitierten dabei von einer Kirchheimer Nachlässigkeit im Spielaufbau: Jonas Schrimpf erlief den zu kurz geratenen Pass von Sami Benrabh (22.). Prokoph fand in aussichtsreicher Position in FC-Torhüter David Salcher seinen Meister (40.), auf der anderen Seite scheiterten die Garmischer an Kolbe, als Philipp Solleder bei einem Konter enteilt war (43.). Für den überfälligen Kirchheimer Ausgleich brauchte es einen Standard: Prokoph traf per Kopf nach einem Eckstoß von Luis Sailer Fidalgo (45.+1).

Die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC sind gegen den Tabellenvorletzten 1. FC Garmisch-Partenkirchen nicht über ein 2:2 hinausgekommen und zum vierten Mal in Folge ohne Sieg geblieben. Für Steven Toy fühlte sich das Unentschieden wie eine Niederlage an: „Ich bin zum ersten Mal in dieser Saison fassungslos und sauer“, sagte Kirchheims Trainer: „Wir haben unglaublich viele Chancen, sind die bessere Mannschaft, obwohl wir nicht die hundert Prozent erreichen, und machen das Spiel einfach nicht zu.“

Nach der Pause ließ dann KSC-Stürmer Peter Schmöller zwei Hundertprozentige liegen, als er allein vor dem Tor aus drei und fünf Metern nicht traf (56./76.), doch dank des Treffers von Leon Reilhac – der Außenstürmer traf nach einem Pass von Benrabh und einer Kopfballverlängerung von Prokoph aus sechs Metern (68.) schien alles für den KSC zu sprechen. Zumal Benrabh noch Pech mit einem Pfostenschuss (72.) hatte und knapp am Tor vorbei köpfte (73.). Toy: „Wir hatten das Spiel im Griff, und am Ende wurden wir hektisch.“

KSC-Keeper Kolbe bügelte gegen Jonas Ponawiecz noch einen Stockfehler von Marinus Bachleitner aus (65.), dann ließ er einen Schrimpf-Schuss prallen, und Lucas Pfefferle schob zum 2:2 ein (77.). Wegen wiederholten Foulspiels sah Garmischs Mouhamadou Ndiaye die Ampelkarte (87.), Kirchheims Branco De Brito bekam nach einem ungestümen Einsteigen gegen Schrimpf eine Zeitstrafe (89.). (guv)