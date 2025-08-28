Kirchheims Chancenwucher gegen heimschwaches Traunstein nicht bestraft

Auswärtserfolg für den Kirchheimer SC in der Landesliga Südost: Gegen den SB Chiemgau Traunstein vergab der KSC Hochkaräter. Kurz vor Schluss rächte sich das fast.
Es bleibt dabei, dass der Jakob Schaumaier Sportpark zu Traunstein einer der beliebtesten Flecken Erde ist in der Landesliga Südost. Das Stadion des SB Chiemgau Traunstein ist ein Selbstbedienungsladen, in dem die Gastgeber bisher alle vier Spiele verloren haben. Nach Dornach und Unterföhring sahnte auch der Kirchheimer SC mit einem 3:1 (1:0) die drei Zähler ab und musste sich am Ende nur vorwerfen, nicht schon früher den Sack zugemacht zu haben.
„Wir hätten auch sechs bis acht Tore schießen können“, sagte der Kirchheimer Trainer Steven Toy, „da hätte sich niemand beschweren können.“ Traunstein hat eine Mannschaft, die durchaus gefällig nach vorne spielt, aber hinten zu offen ist und zu viele Großchancen zugelassen hat. Zur Pause führten die Gäste durch den Treffer von Roman Prokoph (32.) mit 1:0 und hätten da eigentlich schon alles klarmachen können, ja eher müssen.
Nach dem Seitenwechsel legte Prokoph noch seinen dritten Saisontreffer nach (48.) und dann ging das muntere Chancenversieben weiter. Immer wieder standen die Gäste frei vor dem Tor und hatten obendrauf Pech bei einem Latten- und Pfostentreffer. Irgendwie war es aberwitzig, dass diese ungleiche Partie noch immer nicht entschieden war.
In der 67. Minute trafen dann die Traunsteiner durch Michael Steinbacher und damit begann das Zittern um den Sieg. Und das dauerte bis zu dem von Peter Schmöller verwandelten Foulelfmeter in der 93. Minute an. Die ganz große Chance gab es zwar nicht, aber die Chiemgauer hatten viel Ballbesitz und eine permanente Gefahr bei mehreren Standardsituationen.
Und es gab ein Abseitstor der Traunsteiner, bei dem die Kirchheimer einmal ganz tief durchatmeten. Kirchheims Coach Steven Toy kritisierte, dass seine Mannschaft in der finalen Phase zu passiv war. Die Offensivkräfte konnten die Bälle vorne nicht mehr festmachen, es gab keine Entlastung mehr und die vorhandenen Konterräume wurden nicht bespielt. Auch wenn die Kirchheimer ihren dritten Saisonsieg und eine ordentliche Startbilanz (elf Punkte aus sieben Spielen) nach Hause zitterten, geht das Ergebnis so in Ordnung.
KSC: Kolbe, Ecker, Ereiz, Schneider, Zielke, Karlin (80. Topic), Köhler (84. Gremm), Mauerer, Sako (71. Rädler), Zabolotnyi (57. Karsak), Prokoph (62. Schmöller). Tore: 0:1 Prokoph (32.), 0:2 Prokoph (48.), 1:2 Steinbacher (67.), 1:3 Schmöller (90.+3, Foulelfmeter). Schiedsrichter: Fabian Büchner (Mariakirchen). Zuschauer: 395