Trotz zahlreicher Chancen entschied erst das Spiel in Traunstein erst ein Tor in der 93. Minute von Schmöller (r.). – Foto: FuPa/Bernhard Schmöller

Kirchheims Chancenwucher gegen heimschwaches Traunstein nicht bestraft „Hätten auch sechs bis acht Tore schießen können“ Verlinkte Inhalte Landesliga Südost Kirchheim Traunstein

Auswärtserfolg für den Kirchheimer SC in der Landesliga Südost: Gegen den SB Chiemgau Traunstein vergab der KSC Hochkaräter. Kurz vor Schluss rächte sich das fast.

Es bleibt dabei, dass der Jakob Schaumaier Sportpark zu Traunstein einer der beliebtesten Flecken Erde ist in der Landesliga Südost. Das Stadion des SB Chiemgau Traunstein ist ein Selbstbedienungsladen, in dem die Gastgeber bisher alle vier Spiele verloren haben. Nach Dornach und Unterföhring sahnte auch der Kirchheimer SC mit einem 3:1 (1:0) die drei Zähler ab und musste sich am Ende nur vorwerfen, nicht schon früher den Sack zugemacht zu haben. Di., 26.08.2025, 19:45 Uhr SB Chiemgau Traunstein Traunstein Kirchheimer SC Kirchheim 1 3

„Wir hätten auch sechs bis acht Tore schießen können“, sagte der Kirchheimer Trainer Steven Toy, „da hätte sich niemand beschweren können.“ Traunstein hat eine Mannschaft, die durchaus gefällig nach vorne spielt, aber hinten zu offen ist und zu viele Großchancen zugelassen hat. Zur Pause führten die Gäste durch den Treffer von Roman Prokoph (32.) mit 1:0 und hätten da eigentlich schon alles klarmachen können, ja eher müssen. Nach dem Seitenwechsel legte Prokoph noch seinen dritten Saisontreffer nach (48.) und dann ging das muntere Chancenversieben weiter. Immer wieder standen die Gäste frei vor dem Tor und hatten obendrauf Pech bei einem Latten- und Pfostentreffer. Irgendwie war es aberwitzig, dass diese ungleiche Partie noch immer nicht entschieden war.