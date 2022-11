Kirchheims Cazorla: „Es stimmt einfach in der Mannschaft“ Neuzugang traf im Derby zum Sieg

Der Kirchheimer SC surft auf der Erfolgswelle in die Winterpause. Neuzugang Alessandro Cazorla gefällt das Klima beim KSC. Er glaubt, mit der Mannschaft ist alles möglich.

Kirchheim – Nach drei Siegen am Stück führt der Kirchheimer SC das Rückrunden-Ranking an. Zusammen mit der krassen Aufholjagd in der Vorsaison ist die Jahresbilanz kaum noch zu toppen. Daran hat auch Neuzugang Alessandro Cazorla (21) seinen Anteil.

Herr Cazorla, in Ihren bisherigen 18 Spielen für den KSC kommen Sie auf hervorragende zwölf Tore und neun Assists. Gegen den FC Unterföhring brachte Ihr Treffer weitere drei Punkte ein. Hat das gegen den Vorjahres-Vize den Unterschied ausgemacht?

Würde ich so nicht sagen – am Ende liegt’s an der Teamkonstellation! Gefühlt haben wir jeden Zweikampf gewonnen, Abwehr und Mittelfeld haben super gearbeitet. Da hat es ein Stürmer leichter und kann sich auch mal einen Fehlschuss erlauben.

Sie sprechen das Team an: Sie sind im Sommer vom Bayernligisten VfB Hallbergmoos gekommen und haben sich in Kirchheim offensichtlich schnell eingefunden.