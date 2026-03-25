Kirchheimer SC wirft SV Dornach mit 4:0 aus dem Toto-Pokal

„Für uns war es ein gelungener Abend“: Trainer Steven Toy sieht einen hochüberlegenen Auftritt seiner Kirchheimer mit reichlich Torchancen. – Foto: Brouczek

Der Kirchheimer SC erreicht die dritte Qualifikationsrunde souverän. Dornach musste zwei Platzverweise hinnehmen und fokussiert sich auf die Liga.

Mit einem ungefährdeten 4:0-Erfolg über den Ligarivalen SV Dornach haben die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC die dritte Qualifikationsrunde für die Toto-Pokal-Saison 2026/2027 erreicht. „Für uns war es ein gelungener Abend“, sagt Kirchheims Coach Steven Toy, der vor allem in der zweiten Halbzeit einen hochüberlegenen KSC-Auftritt mit reichlich Torchancen erlebte.

In beiden Teams bekamen Spieler aus der zweiten Reihe bzw. aus Verletzungen kommende Akteure eine Chance. Dornachs Trainer Sebastian Wastl schickte einen Mix aus Erster und der Zweiter Mannschaft ins Rennen, mit Dennis Merdzanic betreute der Trainer der in der A-Klasse München 6 startenden SVD-Reserve den Kader. „Kirchheim hat verdient gewonnen“, sagte Wastl, der sich darüber freute, dass Simon Reitmayer nach seiner langen Verletzungspause erstmals über 90 Minuten hinweg auf dem Platz stand und auch Markus Hanusch weitere Spielpraxis bekam. Wastl: „Für uns liegt der Fokus eindeutig auf der Liga, wo wir um den Klassenerhalt kämpfen.“

Auf Kirchheimer Seite waren Luis Sako, Thomas Branco De Brito und Florian Rädler länger schon nicht mehr über die volle Distanz gegangen. Rädler krönte seinen Einsatz in der 78. Minute nach einer Flanke von Sako mit dem Kopfballtreffer zum 4:0-Endstand. Mit frühem Pressing hatten die Gastgeber das Führungstor erzwungen: Roman Prokoph erlief einen zu kurzen Pass, scheiterte an Torwart Leon Cuni und legte dann für den Torschützen Luca Mauerer auf (10.). Nach einem Foul an Rädler verwandelte Sako den fälligen Strafstoß zum 2:0 (33.) – für Dornachs „Übeltäter“ Markus Buck war die Partie damit vorbei. Der bereits mit Gelb (5.) vorbelastete Außenverteidiger sah die Ampelkarte. Auf Vorarbeit von Ajoscha Kollmann erzielte Prokoph das dritte KSC-Tor (60.). Dornachs Marijan Vasic musste nach einer „Notbremse“ gegen Kollmann mit Rot runter (83.). (guv)

Kirchheimer SC – SV Dornach 4:0 (2:0) Kirchheim: Beilhardt – Rädler, Bachleitner (60. Schneider), Zabolotnyi (46. Aktug), Branco De Brito – Wilms (60. Endisch), Flohrs, Kollmann – Mauerer (46. Ereiz), Prokoph (60. Sailer Fidalgo), Sako Dornach: Cuni – Buck, Hanusch (64. Vasic), Wagatha, Reitmayer – Idrissi, Beutler, Fleischmann (56. Grunenberg), Roth – Karl (46. Altinsöz), Ring (56. Breitner) Tore: 1:0 Mauerer (10.), 2:0 Sako (33., Foulelfmeter), 3:0 Prokoph (60.), 4:0 Rädler (78.) Rot: Vasic (83.) – Gelb-rot: Buck (33.) Schiedsrichter: Ken Eichentopf (SpVgg Mauern) – Zuschauer: 70