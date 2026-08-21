Kirchheimer SC will beim ungeschlagenen TSV Murnau Spaß haben

Maximilian Riedmüller (KSC-Trainer): „Ich hatte immer ein gutes Gefühl.“ – Foto: Dieter Michalek

Der Kirchheimer SC tritt am Samstag beim Tabellenführer TSV Murnau an. Die Murnauer haben in dieser Saison bereits 38 Tore erzielt – allein 13 davon in einem einzigen Spiel.

Schließlich sind die Murnauer – bei einem Remis – noch ungeschlagen und werfen inklusive eines verrückten 13:4 gegen den FC Wacker München regelmäßig die Tormaschine an. Fabian Erhard (10), Murat Höbekkaya (7) und Georg Kutter (6) erzielten allein 23 der bisherigen 38 Treffer. Mit dem 6:3 beim ebenfalls als Aufstiegsanwärter gehandelten VfB Hallbergmoos setzten die Drachen zuletzt ein weiteres Ausrufezeichen. Der neue Trainer Andreas Haidl soll den TSV Murnau nach den Plätzen drei und vier in den letzten beiden Spielzeiten auf die nächste Ebene heben und übernahm auch gleich die Sportliche Leitung für den gesamten Bereich ab der U17.

Ausgerechnet vor dem Gastspiel bei den Überfliegern der bisherigen Landesliga-Saison sind die Fußballer des Kirchheimer SC mit 2:7 gegen den ESV Freilassing untergegangen und müssen beim TSV Murnau (Samstag, 14 Uhr) ein ganz anderes Gesicht zeigen, um ein neuerliches Debakel zu verhindern.

Gegen Murnau eine gute Bilanz

Auch wenn die Kirchheimer so etwas wie ein Angstgegner für die Murnauer sind – in den vier bisherigen Landesliga-Duellen gab es drei KSC-Siege und ein Unentschieden –, sind die Karten klar verteilt. Das ist Maximilian Riedmüller durchaus bewusst, aber der Kirchheimer Chefcoach sieht das Kräftemessen als „eine gute Challenge“ und nimmt seinen Schützlingen jeglichen Druck von den Schultern: „Es geht in einer coolen Gegend in toller Atmosphäre gegen einen Top-Gegner. Wir wollen einfach Spaß haben!“

Aufstellung bleibt eine Bastelarbeit

Ist das nicht etwas viel verlangt, wenn die Spieler das 2:7 gegen Freilassing noch in den Köpfen haben? „Nein“, antwortet Riedmüller: „Erstens war es definitiv keine Klatsche, weil tatsächlich nur ein paar Prozentpunkte fehlten, zweitens lag es nicht an der Einstellung und drittens konnten wir aus dem Spiel wahnsinnig viel lernen.“ Man habe das Ganze „ehrlich“ und „ohne große Emotionen“ analysiert, und jetzt könnten seine Schützlinge sich als Mannschaft zeigen. Riedmüller: „Es kommt darauf an, was wir daraus machen.“

In Sachen Personal bleibt’s eine Bastelarbeit. Während sich Roman Prokoph und Ajoscha Kollmann in den Urlaub verabschiedeten, ist Marco Flohrs zwar aus den Ferien zurück, dafür plagen sich einige Spieler mit Blessuren herum – unter anderem Denis Zabolotnyi, Marinus Bachleitner und Niklas Karlin. Riedmüller: „Wir werden sehen, wer fit ist.“