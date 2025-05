Kirchheimer SC: Warum nicht mal ein dreckiger Sieg? Verlinkte Inhalte Landesliga Südost Kirchheim

Die Mannschaft firmiert tabellarisch zwar längst jenseits von Gut und Böse, setzt sich aber für die letzten drei Saisonspiele durchaus noch Ziele: Was geht da noch für die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC? Spielertrainer Steven Toy hat da klare Vorstellungen. Er will mit seinen Schützlingen noch möglichst viele Punkte sammeln – er ist also darauf aus, im Heimspiel gegen den ESV Freilassing (Freitag, 19.30 Uhr) die dritte Niederlage in Folge zu verhindern und so unter Umständen eine finale Serie von drei Siegen hintereinander einzuläuten.