Dimitar Kirchev (Forstinning, 7) Leon Reilhac (Kirchheim, 68) im Zweikampf

Kirchheimer SC verzichtet auf Experimente Fokus gegen SV Pullach Verlinkte Inhalte Landesliga Südost Kirchheim SV Pullach

Trainer Steven Toy vom Fußball-Landesligisten Kirchheimer SC verlangt im Landkreisduell beim SV Pullach höchste Konzentration.

Morgen, 14:00 Uhr SV Pullach SV Pullach Kirchheimer SC Kirchheim 14:00 PUSH Um in der Rückrunde genauso gut abzuschneiden wie in der Hinserie, müssen die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC drei der vier noch ausstehenden Saisonspiele gewinnen und können mit einem Sieg beim SV Pullach zugleich den vorletzten Anlauf unternehmen, heuer auch einmal drei Partien in Serie für sich zu entscheiden. Das war eines der mannschaftsinternen Ziele, die die Spieler im Trainingslager formuliert haben.

„Groß experimentieren werden wir nicht“, sagt KSC-Trainer Steven Toy, der im Landkreisduell am Samstag (14 Uhr) in jedem Fall Leon Reilhac ersetzen muss, der in der Vorwoche mit muskulären Problemen ausgewechselt worden war. Aus der U19 und der U17 will sich Toy trotz des sicheren sechsten Tabellenplatzes nicht bedienen – zumal die U19 in der Bezirksoberliga noch nicht aller Abstiegssorgen ledig ist und die in der Landesliga noch ungeschlagene U17 auf dem besten Wege zur Meisterschaft ist. Mit Tomislav Bagaric ist ein A-Jugendlicher bereits fester Bestandteil der Landesliga-Truppe, Samuel Reichel und Jan Köhler trainieren regelmäßig bei den Herren mit und sollen dann zur neuen Saison offiziell aufrücken. Toy: „Wir gehen mit den Jugendspielern weiter unseren Weg.“