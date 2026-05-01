Kirchheimer SC verteidigt mit einem 2:1 den siebten Tabellenplatz

Der KSC ist seit fünf Spielen ungeschlagen. Doch in der Schlussphase gegen Schwabing wurde es noch einmal richtig eng für die Heimelf.

Drei Siege in Serie, seit fünf Spielen ungeschlagen: Die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC drehen auf der Zielgeraden der Saison noch einmal so richtig auf und haben mit dem 2:1-Erfolg über den direkt hinter ihnen liegenden FC Schwabing ihren siebten Tabellenplatz fürs Erste verteidigt. Den kann der Mannschaft jetzt nur noch der SV Aubing streitig machen.

„Wir haben es eine Stunde lang richtig gut gemacht und haben uns die Punkte auch redlich verdient – ich bin sehr zufrieden“, sagte Kirchheims Trainer Steven Toy. Der 37-Jährige konnte allerdings auch von Glück sagen, dass die Gäste bei ihren wenigen klaren Abschlüssen nicht mehr Konsequenz zeigten. In der 31. Minute ließen sich die Kirchheimer nach einem Doppelpass auf der linken Abwehrseite zu leicht überrumpeln, als Yannik Schad in die Mitte flankte und Giacinto Sibilia per Kopf zum zwischenzeitlichen 1:1 traf.

Die Heimelf startete engagiert und mit viel Tempo in die Begegnung, bereits in der 8. Minute lag das Führungstor in der Luft. Die Gäste verloren gegen die aggressiv attackierenden Kirchheimer immer wieder den Ball, Jan Köhler fand dann die Lücke, bediente den links durchstartenden Luca Mauerer, dessen Pass über drei Meter hinweg den in der Mitte allein lauernden Roman Prokoph nicht fand. Köhler zwang FC-Torwart Valentin Meyer mit seinem platzierten 16-Meter-Schuss zu einer Parade (14.), ehe Marco Flohrs den Bann brach. Wieder ging es über die linke Angriffsseite, Zielke bediente Benrabh, der sich gegen Konstantin Steinmaßl behauptete und anschließend auf den einlaufenden Torschützen ablegte (25.). Schwabings Kapitän reklamierte hier vergeblich ein Trikotziehen von Benrabh. Nach einem Einwurf von Sailer Fidalgo und drei Kopfball-Verlängerungen markierte Köhler kurz vor der Pause aus acht Metern das 2:1 (44.) – die Belohnung für das Kirchheimer Übergewicht.

Auch die zweite Hälfte nahmen die Platzherren mit viel Elan in Angriff, doch mit zunehmender Spielzeit bekamen die Gäste in den Zweikämpfen deutlich mehr Zugriff. Die Partie wurde hektischer, die KSC-Elf verlor zusehends ihre Ordnung, Keeper Sebastian Kolbe bekam mehr zu tun. Mauerer ließ die Großchance zum 3:1 liegen (59.), Prokoph scheiterte an Meyer (75.), auf der anderen Seite verpasste jeweils der frei abschließende Sibilia den möglichen Ausgleich (65./79.). „Wir haben plötzlich den Faden verloren und sind nicht mehr so bei uns geblieben“, monierte Steven Toy: „In zwei, drei Szenen wurde es da noch einmal eng für uns.“ (guv)

Kirchheimer SC – FC Schwabing 2:1 (2:1) Kirchheim: Kolbe – Sailer Fidalgo, Ereiz (52. Schneider), Bachleitner, Ecker (71. Branco De Brito) – Köhler, Benrabh – Zielke, Mauerer, Flohrs (74. Wilms) – Prokoph (87. Beilhardt) Tore: 1:0 Flohrs (25.), 1:1 Sibilia (31.), 2:1 Köhler (44.) Schiedsrichter: Gabriel Rau (SV Neukirchen-Steinburg) – Zuschauer: 60