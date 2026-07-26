Kirchheimer SC verliert trotz Überzahl 0:3 gegen Türkgücü München

Die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC verloren gegen Türkgücü München mit 0:3. Dabei spielten sie fast die komplette zweite Halbzeit in Überzahl.

Gute Ansätze waren reichlich da, schließlich aber standen die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC mit leeren Händen da und fragten sich, wie es zu der 0:3-Niederlage gegen Türkgücü München kommen konnte. Zumal man ja fast die komplette zweite Halbzeit in Überzahl spielte.

„Am Ende ist es ein Ergebnissport“, sagte Kirchheims Trainer und Torhüter Maximilian Riedmüller: „Wir müssen natürlich noch genau in die Analyse gehen, aber es ist einfach bitter, weil wir uns nicht belohnt haben.“ Die KSC-Elf bot eine Woche nach dem 1:0 gegen den SB Chiemgau Traunstein eine couragierte Vorstellung und verzeichnete auch den ersten Abschluss der Partie, als Can Ritter seinen Distanzschuss zu hoch ansetzte (5.). Dann ließ Peter Schmöller bei seinem Kopfball nach Flanke von Kerim Özdemir die Topchance zur Führung liegen (11.) und verzog wenig später aus der Distanz (17.).

Zu diesem Zeitpunkt hatte Denis Zabolotny den Platz bereits verlassen: Der defensive Mittelfeldspieler war im Kampf um den Ball gemeinsam mit Luan Redzepi hochgestiegen, und die beiden rasselten mit den Köpfen zusammen. Der Türkgücü-Akteur konnte weitermachen, Zabolotny trug eine Platzwunde davon und kam ins Krankenhaus (12.).

Die Kirchheimer hielten die ruhig und abgeklärt agierenden Gäste zumeist gut vom eigenen Tor weg, gerieten dann aber doch in Rückstand: Ein Pass aus dem Mittelfeld landete exakt bei Simeon Alexandrov, und KSC-Innenverteidiger Marinus Bachleitner stocherte den Ball im Zweikampf unglücklich ins eigene Tor (28.). Bis zur Pause bestimmt jetzt der Bayernliga-Absteiger das Geschehen, ohne aber zu weiteren Gelegenheiten zu kommen.

Als dann Gästekeeper Lukas Brandl kurz vor dem Strafraum Luca Mauerer abräumte und die Rote Karte sah (54.), sprach vieles für Kirchheim. Türkgücü verteidigte gut, die Heimelf kam aus dem Spiel heraus kaum noch zu Torchancen, ihre Standards verpufften. Stattdessen nutzte der Titelkandidat seine Möglichkeiten effizient: Erst legte Alexandrov das 2:0 durch Mohamed Bekaj auf (59.), dann profitierte Marin Pudic bei seinem Tor davon, dass Raphael Schneider wegrutschte (84.).