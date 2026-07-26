Kirchheimer SC verliert trotz langer Überzahl gegen Türkgücü München

Gute Ansätze waren reichlich da, schließlich aber standen die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC mit leeren Händen da und fragten sich, wie es zu der 0:3-Niederlage gegen Türkgücü München kommen konnte. Zumal man ja fast die komplette zweite Halbzeit in Überzahl spielte.

„Am Ende ist es ein Ergebnissport“, sagte Kirchheims Trainer und Torhüter Maximilian Riedmüller: „Wir müssen natürlich noch genau in die Analyse gehen, aber es ist einfach bitter, weil wir uns nicht belohnt haben.“ Die KSC-Elf bot eine Woche nach dem 1:0 gegen den SB Chiemgau Traunstein eine couragierte Vorstellung und verzeichnete auch den ersten Abschluss der Partie, als Can Ritter seinen Distanzschuss zu hoch ansetzte (5.). Dann ließ Peter Schmöller bei seinem Kopfball nach Flanke von Kerim Özdemir die Topchance zur Führung liegen (11.) und verzog wenig später aus der Distanz (17.).