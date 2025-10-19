Kirchheimer SC verliert nach Zabolotny-Comeback beim VfB Hallbergmoos

Denis Zabolotny muss nach erneuter Muskelverletzung wohl bis zur Winterpause aussetzen – Kirchheim steckt erneut eine Niederlage ein.

Kirchheim – Einmal mehr ist ihr Aufwärtstrend jäh gestoppt worden: Nur eine Woche nach dem 3:1-Erfolg beim FC Schwabing unterlagen die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC dem gastgebenden VfB Hallbergmoos-Goldach mit 1:3. Und das zurecht, wie ihr Trainer Steven Toy enttäuscht feststellte: „Bis zum ersten Gegentor haben wir’s noch ganz gut gemacht, aber danach investieren wir viel zu wenig – an Einsatz, an Konzentration, an Willen.“

Dass ihm mit Peter Schmöller, Korbinian Vollmann und Roman Prokoph kurzfristig gleich drei schlagkräftige Offensivspieler ausfielen, wollte Toy nicht als Ausrede gelten lassen. Ihr Fehlen habe sich zwar negativ bemerkbar gemacht, aber das Team habe eben auch „nicht bei 100 Prozent“ gegeben. So blieb Hallbergmoos im sechsten Heimspiel hintereinander ungeschlagen und erzielte drei wunderschöne Tore – wenn auch mit Unterstützung von KSC-Akteuren. Florian Schmuckermeier erzielte mit einem 20-Meter-Kracher ins linke Kreuzeck sein erstes Saisontor und bestrafte so einen Fehlpass von Luis Sailer Fidalgo (24.). Vor dem 2:0 schaltete der 31-Jährige nach einem Fehlpass von Sebastian Zielke schnell um, schickte Tobias Krause steil, und der traf im zweiten Versuch (40.). Ein ums andere Mal brachten die Gastgeber die Kirchheimer Defensive mit tiefen Läufen in Bedrängnis. Auch bei ihrem dritten Treffer: Emil Kierdorf bediente David Küttner, und der lupfte den Ball über KSC-Keeper Sebastian Kolbe (55.).

Die Kirchheimer taten sich auch gegen das von der VfB-Elf bereits beim 5:3 gegen Aubing praktizierte Eins-gegen-Eins über den ganzen Platz schwer, steckten allerdings nie auf und kamen in den letzten 20 Minuten noch einmal ins Spiel. „Da war der Gegner dann allerdings schon ziemlich platt, weil die Mannschaft eben einen hohen Aufwand betrieben hatte“, sagte Toy. Beim Ehrentreffer der Gäste landete der Ball über den eingewechselten Matthias Ecker und Leon Reilhac beim eingewechselten Marco Flohrs (85.).

Pechvogel der Partie war Kirchheims Denis Zabolotny, der nach einer Muskelverletzung sein Comeback gab, aber nach 25 Minuten ausgewechselt wurde und vermutlich bis zur Winterpause pausieren muss.