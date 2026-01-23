Kirchheimer SC verliert Lenny Gremm

Der KSC startet mit einem Testspiel gegen Aschheim in die Vorbereitung. Stürmer Lenny Gremm wechselt zum FC Langengeisling. Beim FCA ist Ex-Bayern-Profi Mehmet Ekici angeschlagen.

Die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC bestreiten an diesem Sonntag (14.30 Uhr) ihr erstes Testspiel der Winterpause und gastieren sechs Tage nach ihrem offiziellen Trainingsstart beim Ost-Bezirksligisten FC Aschheim. Definitiv nicht dabei ist dann Angreifer Lenny Gremm: Der 25-Jährige hat sich dem FC Langengeisling angeschlossen.

„Ich bin den Coaches Steven Toy, Ricardo Jacobi und Korbinian Vollmann sehr dankbar für ihr Vertrauen und dankbar für alles, was ich beim KSC erlebt und gelernt habe“, sagt der 25-Jährige, der im Sommer 2024 nach 33 Saisontoren für das Kreisklasse-Team des TSV Haar nach Kirchheim gekommen war. Dort hatte er früher auch in der Jugend gespielt und trifft beim Tabellen-14. der Bezirksliga Nord mit Spielertrainer Maximilian Hintermaier sowie den Brüdern Paul und Philipp Maiberger auf gleich drei ehemalige KSC-Akteure.

„Es gibt überhaupt kein böses Blut, es ist alles cool – ich hätte einfach gerne mehr gespielt“, begründet Lenny Gremm seinen Wechsel nach 41 Landesliga-Einsätzen mit sechs Treffern: „Ich war in dieser Saison nur dreimal von Anfang an dabei.“ Kirchheims Cheftrainer Steven Toy weist darauf hin, dass der Stürmer heuer im Schnitt immerhin 28 Minuten auf dem Platz stand: „Aber wir respektieren seinen Wunsch und wünschen ihm nur das Beste.“ In Langengeisling setzt man im Abstiegskampf auf Gremms Torriecher, schließlich hat die Mannschaft bereits sieben Punkte Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz: „Klar, das Team steht nicht allzu prickelnd da, aber ich hoffe, dass ich helfen kann. Ich bin sicher, wir kommen da hinten raus.“

Die Kirchheimer binden zum Vorbereitungsstart vermehrt Talente aus der U19-Landesliga ein: Benny Zola, Ajoscha Kollmann und Can Ritter trainieren mit, im schon obligatorischen Trainingslager in Rovinj (5. bis 8. Februar) sind dann Jerome Tesfaye, Nico Eckerl und Max Gäßner mit dabei. Der abgewanderte Luka Topic läuft jetzt für den FC Croatia München in der Kreisklasse auf.

Kirchheims Testspielgegner FC Aschheim hat als Tabellenzweiter weiter den Landesliga-Aufstieg im Visier und hofft darauf, dass Mehmet Ekici (35) dem Team zusätzliche Impulse gibt. Derzeit ist der Ex-Profi angeschlagen und sein Einsatz am Sonntag fraglich. Domenico Contento (40) trainiert nach seinem Kreuzbandriss wieder voll mit – am 12. Januar fiel beim FCA der Startschuss für die Vorbereitung. Die Abgänge Florian Wagner (SC Eintracht Freising), Lucas Hones (FC Moosinning), Joshua Goodluck und Solomon Effiong (beide SpVgg Altenerding) haben inzwischen neue Vereine gefunden. (guv)