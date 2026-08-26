Kirchheimer SC verliert gegen Moosinning 1:2 trotz 20-minütiger Überzahl

Der Kirchheimer SC unterliegt dem FC Moosinning trotz numerischer Überlegenheit mit 1:2. Nach dem Platzverweis für Tobias Hartmann in der 68. Minute gelingt den Gastgebern nur noch der Anschlusstreffer.

Die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC haben daheim gegen den bis dato punktgleichen FC Moosinning mit 1:2 verloren und sind jetzt seit vier Spielen ohne Sieg. Auch in Überzahl vermochte die KSC-Elf die Partie gegen den effizienten Aufsteiger nach einem 0:2-Rückstand nicht mehr zu drehen.

Die Gastgeber starteten gut rein, attackierten früh und waren giftig in den Zweikämpfen. Sami Benrabh traf mit einem 20-Meter-Schuss den Pfosten (10.), dann setzte Peter Schmöller einen Kopfball knapp vorbei (20.). Das war’s allerdings erst einmal mit dem Offensivdrang – zu oft probierten es die Kirchheimer mit langen Bällen, und sie verzettelten sich beim Versuch eines kontrollierten Kombinationsspiels immer wieder.

Die Moosinninger tauchten in der 25. Minute ansatzweise gefährlich im Kirchheimer Strafraum auf, doch Adama Diarra vergab die Möglichkeit mit einem Mittelding aus Schuss und Pass. Gleich seine erste eindeutige Torchance nutzte der Aufsteiger: Ausgerechnet der Ex-Kirchheimer Abdelaziz Abdane profitierte von einem Ballverlust des KSC etwa 30 Meter vor dem eigenen Tor (40.).

Kirchheim verabschiedete sich mit einem zu zentralen Abschluss von Can Ritter in die Kabine (43.) und kassierte mit der zweiten eindeutigen FC-Chance das zweite Gegentor: Die Flanke beim Gäste-Konter fand Adama Diarra in der Mitte, der gewann das Luftduell und setzte noch dazu einen platzierten Kopfball (56.). „Bei uns wird im Moment leider jeder Fehler sofort gnadenlos bestraft“, sagte Kirchheims Co-Trainer Ricardo Jacobi.

Noch aber blieb den Platzherren genügend Zeit, und als Tobias Hartmann auf der Gegenseite wegen wiederholten Foulspiels mit Gelb-Rot vom Feld musste (68.), schöpften sie neue Hoffnung. Schmöller scheiterte gleich danach mit seinem Kopfball an FC-Torhüter Michl (69.), doch nach dem anschließenden Eckstoß erzielte Marinus Bachleitner aus dem Gewühl heraus den Anschlusstreffer (70.).

Das Momentum war jetzt auf Kirchheimer Seite, doch die Angriffe hatten weiterhin nur wenig Struktur. Dennoch sprangen zunächst noch einige gute Chancen heraus. Ein 25-Meter-Freistoß von Benrabh strich knapp vorbei (72.), Kopfbälle von Niklas Karlin (76.) sowie zweimal von Schmöller (77./83.) landeten in den Armen von Michl oder auf dem Tornetz. In der Schlussphase hatten die eifrig rackernden Gäste wenig Mühe, die planlos vorgetragenen Angriffe abzuwehren. Jacobi: „Auch in Überzahl haben wir den Ball nicht gut laufen lassen und hatten insgesamt zu wenig Tempo im Spiel.“ (guv)

Kirchheimer SC – FC Moosinning 1:2 (0:1) Kirchheimer SC: Riedmüller – Wimmer (46. Kollmann), Ereiz (85. Zola), Bachleitner, Flohrs – Karlin (80. Appelt), Tesfaye (59. Prokoph) – Ritter, Benrabh, Özdemir – Schmöller. Tore: 0:1 Abdane (40.), 0:2 Diarra (56.), 1:2 Bachleitner (70.) – Gelb-Rot: Hartmann (67.). Schiedsrichter: Yanik Furnier (Polizei SV Augsburg) – Zuschauer: 120.