Kirchheimer SC übersteht Schreckmoment und siegt 1:0

Spannend bis zum Schluss: Kirchheim (Sami Benrabh; M.) versäumt es, das Spiel vorzeitig zu entscheiden. – Foto: Dieter Michalek

Der KSC gewinnt sein erstes Landesligaspiel unter Maximilian Riedmüller gegen Traunstein. Doch der neue Coach vermisst etwas: „Die Jungs müssen noch lernen, richtig zu feiern."

Der erste Auftritt seines Kirchheimer SC in der neuen Landesligasaison sei durchaus zufriedenstellend verlaufen, findet Trainer Maximilian Riedmüller – mit einer Einschränkung. „Die Jungs müssen noch lernen, richtig zu feiern“, sagt der 38-Jährige über den verhaltenen Jubel seiner Fußballer nach ihrem 1:0-Erfolg gegen den SB Chiemgau Traunstein.

Die Jungs müssen noch lernen, richtig zu feiern.

Maximilian Riedmüller (Spielertrainer Kirchheimer SC)

Dabei hätten die Platzherren guten Grund für etwas mehr Siegesfreude, urteilt Maximilian Riedmüller, der im Sommer Steven Toy als KSC-Coach abgelöst hat. „Wir haben in Summe ein ordentliches Spiel gemacht, das wir eigentlich schon früher entscheiden müssen. Insgesamt war der Sieg absolut verdient.“

Tatsächlich übernehmen die Kirchheimer gegen den Tabellenelften der Vorsaison vom Anpfiff weg die Kontrolle, spielen mutig nach vorne und belohnen sich dafür bereits in der zwölften Minute. Wegbereiter ist dabei Neuzugang Hannes Wimmer, der einen langen Einwurf über die gegnerische Abwehrkette und zu Roman Prokoph wirft. Unter gütiger Mithilfe der nicht wirklich wachen Verteidigung lässt sich der 40-jährige Torjäger nicht zweimal bitten und setzt die Kugel eiskalt ins Netz – zur frühen 1:0-Führung für den KSC.

Dieser hätte in der Folge noch gut und gerne zwei weitere Tore erzielen können, wenn nicht gar müssen, so Riedmüller. Etwa durch Jan Köhler, der jedoch frei vor dem Keeper den Ball nicht richtig erwischt. Oder bei einem Kirchheimer Treffer, den der Schiedsrichter jedoch als Abseitstor wertet. Auf der anderen Seite landet ein Freistoß der Gäste nur an der Querlatte, sodass es letztlich mit einem 1:0 in die Pause geht.

Im zweiten Durchgang sehen die Zuschauer dann zunächst ein unverändertes Bild – bis in der 68. Minute der Schiedsrichter in den Blickpunkt gerät. Denn er entscheidet nach einem Zweikampf des gerade erst eingewechselten Traunsteiners Dennis Hrovic mit KSC-Youngster Can Ritter auf Notbremse und zeigt daher Ersterem die Rote Karte. In Überzahl hätten sich die Kirchheimer nun leichter tun müssen – eigentlich. „Doch ich glaube, dass es für uns dadurch sogar schwerer geworden ist“, sagt Riedmüller.

Zwar hat seine Mannschaft mehrere gute Möglichkeiten aufs zweite Tor und die Vorentscheidung. Doch weil der KSC die Kugel nicht im Tor unterbringt, bleibt die Partie spannend bis zum Ende – inklusive Schreckmoment wenige Minuten vor Schluss. Denn da taucht plötzlich ein Traunsteiner frei vor Kirchheims Torwart und Spielertrainer auf. „Wenn es blöd läuft, können wir uns da das 1:1 fangen“, sagt Riedmüller.

Doch der coachende Keeper behält in dieser Szene die Oberhand, sodass seine Mannschaft und er kurz darauf die ersten drei Punkte der Saison bejubeln können. Dass dies im Falle seiner Kicker noch ziemlich zurückhaltend geschieht, kann Maximilian Riedmüller hinterher nicht lange grämen. „Klar war das ausbaufähig“, sagt der Trainer und lacht. „Aber es war ja auch erst unser erster Sieg.“ (ps)

Kirchheimer SC – SB Chiemgau Traunstein 1:0 (1:0) KSC: Riedmüller, Branco De Brito (56. Flohrs), Ritter (86. Zola), Mauerer, Wimmer, Prokoph (64. Schmöller), Zabolotnyi (78. Tesfaye), Benrabh (56. Özdemir), Köhler, Schneider, Bachleitner. Tor: 1:0 Prokoph (12.). Rot: Hrovic (68.; Notbremse). Schiedsrichter: Sebastian Fleschhut (TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg) – Zuschauer: 100.