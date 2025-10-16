Kirchheimer SC tritt selbstbewusst bei starkem VfB Hallbergmoos an

Beim Spiel der Landesliga Südost am Freitag will es Kirchheim dem Gegner maximal schwer machen.

Wenn an diesem Freitag (19.30 Uhr) zwei der aktuell formstärksten Mannschaften der Fußball-Landesliga Südost aufeinandertreffen, dann will der Kirchheimer SC auch beim gastgebenden VfB Hallbergmoos im Flow bleiben. „Ich hab‘ echt so richtig Bock auf das Spiel“, sagt Kirchheims Trainer Steven Toy vor dem Duell mit dem nur einen Punkt schlechter dastehenden Konkurrenten: „Wir wollen es dem Gegner maximal schwer machen.“

Die erst mit einer Heimniederlage belastete VfB-Elf ist gewarnt: Schließlich brachte der KSC dem FC Schwabing beim 3:1 in der Vorwoche die erste Heimpleite bei. Andererseits sendete der Gastgeber mit seinem 5:3 gegen den SV Aubing ein deutliches Signal in Richtung Kirchheim. „Der Wille gab den Ausschlag. Unser Matchplan war es, über das ganze Feld eins gegen eins zu spielen. Damit haben wir sie aufgefressen“, sagte Trainer Andreas Giglberger nach dem Erfolg seiner torhungrigen Truppe (36 Treffer in 15 Partien) dem Freisinger Tagblatt.

Hallbergmoos sei „noch einmal eine besondere Herausforderung“ und verfüge über einen sehr guten Kader, sagt Steven Toy. Er und seine Schützlinge gehen die Aufgabe mit großem Respekt an: „Aber nach den Leistungen der letzten Woche – mit Ausnahme des 2:5 in Kastl – dürfen wir schon selbstbewusst sein und wollen im oberen Tabellendrittel bleiben.“ Der bisherige Saisonverlauf zeige, dass prinzipiell jedes Team zu schlagen und daher die Tagesform entscheidend sei. Toys besonderes Augenmerk gilt VfB-Angreifer Emil Kierdorf, der erst zu Saisonbeginn aus der Jugend des SV Waldeck Obermenzing gekommen war und in seinen bisherigen zehn Spielen zehn Tore erzielte (plus vier Assists). „Bemerkenswert für einen 18-Jährigen“, sagt Toy.

Während Niklas Karlin (wieder gesund) und Denis Zabolotnyi (nach muskulären Problemen wieder im Mannschaftstraining) in den Kirchheimer Kader zurückkehren, ist der Einsatz der kränkelnden Korbinian Vollmann, Peter Schmöller und Luis Sailer Fidalgo. Toy: „Ich bin dennoch zuversichtlich. Bisher haben wir unsere Ausfälle immer gut kompensieren können.“ (guv)

Voraussichtliche Aufstellung: Kolbe – Zielke, Bachleitner, Schneider, Sailer Fidalgo (Ereiz) – Köhler, Mauerer, Benrabh – Sako, Schmöller (Prokoph), Reilhac