Kirchheimer SC: Steven Toy krönt Abschiedskick mit Führungstor

Führungstreffer zum Abschied: Steven Toy köpft das 1:0 nach Freistoßflanke des ebenfalls scheidenden Co-Trainers Korbinian Vollmann. – Foto: Dieter Michalek

Der Kirchheimer SC feiert einen 3:0-Sieg gegen Hallbergmoos. Trainer Steven Toy trifft zum Abschied per Kopf nach Freistoßflanke.

Am Tag der großen Abschiedszeremonie – der Verein ehrte am Freitagabend gleich acht Spieler – haben die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC die dazu passende Leistung geboten und den VfB Hallbergmoos mit einer 3:0-Niederlage nach Hause geschickt. Es war der vierte Erfolg in Serie für den neuen Tabellensechsten, der jetzt seit sechs Partien ungeschlagen ist. Ausgerechnet eine Co-Produktion der beiden scheidenden Coaches brachte das Team auf die Siegerstraße: In der fünften Minute servierte Co-Trainer Korbinian Vollmann eine Freistoßflanke maßgerecht auf den Kopf von Cheftrainer Steven Toy, der den Ball aus fünf Metern über die Linie beförderte.

Der Steven weiß eben, wie man bei einem Freistoß richtig einläuft.

Vorlagengeber Korbinian Vollmann lobt seinen Cheftrainer.

„Einen schöneren Abschied hätte ich mir nicht wünschen können“, sagte Toy. „Erst dieses Tor. Und dann geben die Jungs alles und haben Spaß – das ist ihr Spirit. Ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich sie so lange begleiten durfte.“ Für Korbinian Vollmann steht derweil fest: „Der Steven weiß eben, wie man bei einem Freistoß richtig einläuft.“

Während die Gastgeber das Geschehen von Beginn an bestimmten, früh attackierten und in den Zweikämpfen präsenter waren, kam Hallbergmoos zu einigen aussichtsreichen Kontern. Gleich dreimal tauchte Valentin Bamberger vor Sebastian Kolbe auf, dreimal war der Abschluss des Angreifers zu ungenau, um den aufmerksamen KSC-Keeper zu überwinden (2., 9., 26.). Stattdessen zeigten sich die emsigen Kirchheimer von ihrer effizienten Seite und legten das 2:0 nach. Marco Flohrs spielte die Kugel nach links raus zu Luca Mauerer, der versetzte Christoph Mömkes, und Daniel Müller fälschte Mauerers Schrägschuss unglücklich ab (42.). Ehe es in die Pause ging, senkte sich ein 35-Meter-Schuss von Marco Wilms an die Querlatte (43.).

Die Gäste starteten mit einem Vierfachwechsel in den zweiten Durchgang, taten sich aber weiterhin schwer, in ihren Rhythmus zu finden. Dies nicht zuletzt, weil die Kirchheimer nicht nachließen, konsequent in die Zweikämpfe gingen und so immer wieder wichtige Bälle im Mittelfeld eroberten. Ein 18-Meter-Freistoß von Vollmann strich noch knapp übers Tor (57.), dann sorgte Marco Flohrs mit seinem Treffer nach einem schönen Konter über Roman Prokoph und Jan Köhler für das 3:0 und die Vorentscheidung (64.). Kirchheims Torwart Kolbe vereitelte mit einer Glanzparade eine Topchance des drei Meter vor ihm stehenden Tobias Krause (69.), und Köhler ließ die Hundertprozentige zum 4:0 liegen (79.). (guv)

Kirchheimer SC – VfB Hallbergmoos 3:0 (2:0) Kirchheim: Kolbe – Zielke, Schneider, Toy (80. Branco De Brito), Ecker (58. Sailer Fidalgo) – Wilms (71. Baitz), Köhler – Rädler (13. Flohrs), Vollmann (66. Benrabh), Mauerer – Prokoph. Tore: 1:0 Toy (5.), 2:0 Mauerer (42.), 3:0 Flohrs (64.) Schiedsrichter: Felix Wolf (TSV Dietramszell) – Zuschauer: 200.