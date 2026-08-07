Kirchheimer SC: Sieben Spieler fehlen – ist der Keeper eine Option für den Angriff?

Abschlusstraining abwarten: Trainer Maximilian Riedmüller puzzelt noch an der Aufstellung. – Foto: Dieter Michalek

Der Kirchheimer SC ist Zweiter der Landesliga-Tabelle. Doch vor dem Auswärtsspiel beim SV Aubing fehlen sieben Spieler aus Urlaubs-, Verletzungs- und Krankheitsgründen.

Die „Umstände“ sehen so aus, dass nach dem Abgang von Raphael Schneider nicht nur ein anderer Innenverteidiger ins Team rücken muss, sondern dass aus vielerlei Gründen weitere Personalrochaden nötig sind. Aus der Startelf vom 4:1-Sieg gegen den FC Schwabing fehlen am Sonntag neben Schneider auch Jan Köhler, Marco Flohrs (beide Urlaub), Luca Mauerer (verletzt) und Can Ritter (krank). Außerdem müssen die in der Vorwoche später eingewechselten Sami Benrabh (Urlaub) und Denis Zabolotnyi (privat verhindert) ersetzt werden.

Nach drei Siegen aus vier Spielen grüßen die Fußballer des Kirchheimer SC aktuell als Zweiter der Landesliga-Tabelle und stehen dabei nur um einen Zähler schlechter da als der hoch gehandelte TSV Murnau. Die Verantwortlichen sollten also guter Dinge sein und die Mannschaft mit breiter Brust in die nächste Partie gehen. Doch Kirchheims Spielertrainer Maximilian Riedmüller klingt vor der Aufgabe beim SV Aubing (Sonntag, 14.30 Uhr) alles andere als euphorisch: „Ich schaue nicht auf die Tabelle, ich bin einfach nur froh über die neun Punkte – ganz besonders unter diesen Umständen.“

„Wir müssen sehen, wer am Ende tatsächlich übrigbleibt, und bei der Aufstellung kreativ werden“, wollte Riedmüller die Eindrücke vom Abschlusstraining abwarten und sich dann konkret mit dem Puzzle beschäftigen: „Es wird auf jeden Fall ein Spiel mit vielen Erkenntnissen.“ Weil die A-Junioren gerade eine zweiwöchige Trainingspause einlegen und die Zweite Mannschaft zeitgleich ein Testspiel bei der SpVgg Neuching absolviert, ist von dieser Seite keine Unterstützung zu erwarten – die Kirchheimer gehen also mit einem schmalen Kader ins Auswärtsspiel.

Wenn es richtig eng werden sollte, sind da noch die spielenden Co-Trainer Ricardo Jacobi und Nuyan Karsak, die über reichlich (Defensiv-)Erfahrung verfügen – und Keeper Nicolas Beilhardt, der in der vergangenen Saison als Joker für den Angriff seinen ersten Landesliga-Treffer erzielte.

So oder so wartet mit dem Tabellenachten (zwei Siege, eine Niederlage) eine echte Herausforderung auf die KSC-Elf. „Die Aubinger sind bestimmt für keinen Landesliga-Konkurrenten leicht zu schlagen“, sagte Maximilian Riedmüller, der darauf baut, dass sich die jetzt in die Bresche springenden Akteure von ihrer besten Seite zeigen und ihre Chance nutzen: „Auch dieses Spiel geht bei 0:0 los.“ (guv)