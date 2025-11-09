Kirchheimer SC setzt sich im Derby gegen SV Dornach durch

Schwere Verletzungen überschatten den 2:0-Auswärtssieg im Landesliga-Duell, Dornach bleibt nach Niederlage weiter im Abstiegskampf.

Die Landesliga-Fußballer des SV Dornach haben das Nachbarschaftsduell gegen den Kirchheimer SC mit 0:2 verloren, quittierten damit bereits ihre fünfte Heimniederlage und rutschten nur deshalb nicht noch tiefer ins Abstiegsschlamassel, weil die hinter ihnen lauernde Konkurrenz ebenfalls patzte. Der KSC behauptete Platz sieben und bleibt in Schlagdistanz zu Aufstiegsrelegationsrang zwei.

Während die Dornen über weite Strecken der kampfbetonten Partie wenig Zugriff bekamen und auch die Gelb-Rote Karte für Kirchheims Raphael Schneider (75.) nicht zu ihrem Vorteil nutzen konnten, stellten die Gäste bis dahin die aktivere Elf, versäumten es, mit einem deutlichen Vorsprung in die Kabine zu gehen und hatten mit Sebastian Kolbe einen sicheren Rückhalt zwischen den Pfosten. „Zur Pause kann es auch 4:1 für uns stehen“, sagte KSC-Coach Steven Toy. Dessen Team ging durch einen von Peter Schmöller verwandelten Foulelfmeter in Führung – der Torschütze war zuvor selbst von Markus Hanusch kurz hinter der Strafraumkante gelegt worden (30.). Dem Angreifer boten sich anschließend drei weitere gute Einschusschancen (33./35./36.), Nuyan Karsak (25.) und Leon Reilhac (45.) schnupperten ebenfalls am Torerfolg.

Auf der anderen Seite profitierten Marko Todorovic (12.) und Can Bozoglu (45.+1) bei ihren Abschlüssen von unnötigen Ballverlusten des Gegners. Der nahm dann dem zunächst schwungvollen Wiederbeginn der Heimelf sofort den Wind aus den Segeln: Luca Mauerer erzielte nach schönem Zusammenspiel mit Luis Sako aus 14 Metern das schon spielentscheidende zweite Tor für die Gäste (50.).

Sako war in der 18. Minute für den verletzten Marko Ereiz ins Spiel gekommen und humpelte in der Nachspielzeit nur noch über den Platz, nachdem ihn Noah Soheili unglücklich erwischt hatte. Die erschreckende Diagnose für den 22-Jährigen: Mittelfußbruch. Innenverteidiger Ereiz war mit Lorenz Scholz zusammen gerasselt und musste wie der Dornacher Angreifer im Krankenhaus genäht werden – er unter dem Auge, Scholz am Kopf. Auch Manuel Wagatha musste dann verletzt runter. Wie schlimm es um ihn steht, konnte Dornachs Trainer Sebastian Wastl noch nicht sagen. Wastl geht im Moment selbst an Krücken, weil er sich nach einem schon länger zurückliegenden Meniskus-Eingriff noch einmal operieren lassen musste.

In der letzten halben Stunde der Partie kam sein Team dann doch noch zu einigen guten Torchancen. Kirchheims Keeper Kolbe lenkte einen Kopfball von Can Bozoglu reaktionsschnell an die Latte (61.) und war dann auch gegen Fabian Aicher (65.), Marko Todorovic (76.), Simon Kampmann (90.+1) und Alexander Mrowczynski (90.+2) zur Stelle. Trotz des Aufbäumens war SVD-Coach Wastl mit der Leistung seiner Schützlinge nicht einverstanden: „In der ersten Halbzeit haben wir uns nicht gewehrt, keine zweiten Bälle gewonnen und die Box nicht gut genug besetzt.“ (guv)

SV Dornach – Kirchheimer SC 0:2 (0:1) SV Dornach: Bertic – Wagatha (79. Buck), Albers, Hanusch, Hamdard (85. Soheili) – Kampmann, Mrowczynski – Scholz (23. Aicher), Todorovic (79. Ring), Partenfelder – Bozoglu Kirchheimer SC: Kolbe – Zielke, Ereiz (18. Sako), Schneider, Sailer Fidalgo – Köhler, Karsak, Benrabh (69. Flohrs) – Mauerer (87. Vollmann), Schmöller (53. Prokoph), Reilhac (73. Gremm) Tore: 0:1 Schmöller (30., Foulelfmeter), 0:2 Mauerer (50.) – Gelb-rot: Schneider (75.) – Schiedsrichter: Jakob Hanser (TSV Buching) – Zuschauer: 196