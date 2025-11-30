Kirchheimer SC schnuppert an der 40-Punkte-Marke

Der Kirchheimer SC verabschiedet sich mit einem 3:1 gegen Freilassing in die Winterpause.

Ungefährdeter Heimsieg zum Jahresausklang: Die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC haben sich mit einem 3:1 gegen den ESV Freilassing in die Winterpause verabschiedet und jetzt mit deren 39 bereits zwei Zähler mehr gesammelt als zum gleichen Zeitpunkt der Vorsaison. „Wir stehen prima da und haben schon fast die 40-Punkte-Marke geknackt, die zum Klassenerhalt reichen sollte“, sagte Kirchheims Trainer Steven Toy.

Seine Elf legte gegen die Gäste aus dem Berchtesgadener Land bei der Revanche für das 0:1 im Hinspiel einen furiosen Start hin und ließ sich auch durch den schnellen Ausgleich nicht aus der Ruhe bringen. Nach einer schönen Direkt-Kombination über Luis Sailer-Fildalgo und Roman Prokoph erzielte Leon Reilhac das frühe Führungstor (3.), und nur zwei Minuten später zappelte der Ball auf der anderen Seite in den Maschen. Sailer-Fidalgo ließ Leon Windisch flanken, und in der Mitte war Torschütze Markus Prechtl schneller am Ball als Sebastian Zielke (5.).

Als Peter Schmöller kurz darauf im Anschluss an einen Eckstoß von Jan Köhler zum 2:1 einköpfte, stellten sich vermutlich viele der rund 100 Zuschauer am Rande des Kunstrasenplatzes auf eine torreiche Begegnung ein. Doch Reilhac ließ nach einem langen Pass von Sailer-Fildago und Verlängerung von Schmöller eine weitere gute Gelegenheit aus (10.), während Schmöller (24.) und Benrabh (40.) ihre Kopfballchancen liegen ließen. Nachdem sich die Kirchheimer erneut über die rechte Seite durchgesetzt und Prokoph auf Vorarbeit von Reilhac aus kurzer Distanz getroffen hatte (42.), gingen sie mit einem gerechtfertigten 3:1-Vorsprung in die Pause.

„In der ersten Halbzeit haben wir’s richtig gut gemacht, hatten Struktur in unserem Spiel und haben uns Torchancen erarbeitet“, sagte KSC-Coach Toy, der nach der Pause ein wildes Spiel mit wenig klaren Aktionen und klaren Abschlüssen erlebte. Die besten Gelegenheiten boten sich Schmöller bei einem weiteren Kopfball nach einer Köhler-Ecke (64.) sowie Prokoph nach schönem Steckpass des eingewechselten Lenny Gremm, der den Nachschuss vorbei setzte (90.+4). Auf der Gegenseite bekam Torwart Nicolas Beilhardt zunächst einen Distanzschuss nicht zu greifen und klärte erst im Nachfassen (75.).

Die Kirchheimer ließen ihren Neun-Punkte-Heimspieltag – auch die Zweite und Dritte gewannen – mit einer Jahresabschlussfeier aller drei Teams in der Münchner Innenstadt ausklingen.

Kirchheimer SC – ESV Freilassing 3:1 (3:1). Kirchheimer SC: Beilhardt – Zielke, Schneider, Karsak, Sailer Fidalgo – Mauerer (81. Wilms), Benrabh (70. Rädler), Köhler (86. Endisch), Reilhac (70. Flohrs) – Prokoph, Schmöller (66. Gremm). Tore: 1:0 Reilhac (3.), 1:1 Prechtl (5.), 2:1 Schmöller (8.), 3:1 Prokoph (42.). Schiedsrichter: Florian Garr (SV Wendelskirchen). Zuschauer: 100.