Kirchheimer SC: Perfekter Zeitpunkt für Duell mit Spitzenreiter

Damit dies gelingt, brauchen die Kirchheimer einen richtig guten Tag. Denn der Tabellenführer hat nicht nur in seinem letzten Heimspiel mit dem TuS Geretsried den direkten Konkurrenten im Rennen um den Direkt-Aufstieg geschlagen (3:0) und am vergangenen Freitag das Derby beim VfB Hallbergmoos nach einem 0:2-Rückstand noch gedreht (3:2), sondern auch seine beeindruckende Serie ausgebaut. Seit dem 0:3 am 24. Juli 2024 daheim gegen den TSV Wasserburg hat die Elf von Trainer Christian Donbeck kein Spiel mehr verloren.

„Schwaig hat im Winter weitere gute Leute dazugeholt, spielt jetzt schon viele Jahre lang mit dem gleichen Kern. Es stimmt einfach in der Mannschaft, und sie ist klarer Favorit“, sagt Toy. Seine Spieler seien sich der Herausforderung jedoch bewusst: „Wir wollen uns mit den Besten messen und fahren ohne Druck dahin. Ich hab‘ echt Bock drauf – es ist immer schön, in Schwaig zu spielen.“