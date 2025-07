Kirchheimer SC kommt über Remis nicht hinaus

Gegen Eintracht Karlsfeld wäre wohl mehr drin gewesen als das 1:1

War es ein gewonnener Punkt, oder waren es zwei verlorene Punkte? Unmittelbar nach dem Schlusspfiff wussten sie beim Fußball-Landesligisten Kirchheimer SC nicht so recht, ob sie sich über das 1:1-Unentschieden beim TSV Eintracht Karlsfeld freuen sollten. „In der ersten Halbzeit hatten wir das Spiel unter Kontrolle, nach der Pause war es eine komplett andere Geschichte“, sagte Kirchheims Trainer Steven Toy. Zum einen machte es dessen Elf im Spiel mit dem Ball zunächst deutlich besser als noch beim mühsamen 2:1 gegen den SV Dornach und schlug weniger lange Bälle. Zum anderen ließ die KSC-Defensive kaum etwas zu. Auch wenn vorne der Pass in den Strafraum zu selten einen Abnehmer fand und die Abschlüsse in Toys Augen „nicht überzeugend genug“ kamen, gingen die Gäste mit einem guten Gefühl in die Kabine.

Und wurden nach Wiederbeginn sofort kalt erwischt. „Der Ball ist meines Erachtens nicht im Aus, dann gibt es aber doch Einwurf für Karlsfeld. Thomas Branco De Brito reagiert nicht gleich, weil er den davoneilenden Spieler im Abseits wähnt, und der macht das Tor“, schildert Toy die Entstehung der Karlsfelder Führung (47.). Es war der dritte Saisontreffer von Fabian Barth, der in der vergangenen Saison noch fürs Kreisklasse-Team SV Ampermoching auflief.

Während die Kirchheimer sich noch fragten, wie das passieren konnte, legte Karlsfeld nach. KSC-Keeper Sebastian Kolbe verhinderte zweimal Schlimmeres (49./61.), Christian Traub legte den Ball vorbei (53.), dann rettete die Latte (79.). Die Gäste bejubelten das vermeintliche 1:1 durch Leon Reilhac (67.) – doch der Treffer wurde nicht gegeben, weil Torwart Fabio Di Salvo zuvor beim Kirchheimer Ballgewinn eine Hand an der Kugel gehabt haben sollte. Die Kirchheimer machten dann ganz auf und wurden belohnt. Korbinian Vollmann fand mit seiner Flanke den sträflich freien Luca Mauerer, und der traf kurz vor Schluss (87.).