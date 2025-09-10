Kirchheimer SC kassiert erste Heimniederlage – TSV Grünwald überzeugt

Ihre erste Heimniederlage in der laufenden Landesliga-Saison haben sich die Fußballer des Kirchheimer SC zu Recht eingehandelt. Beim 0:1 im Nachholspiel gegen den bis dahin punktgleichen TSV Grünwald fehlte es der Mannschaft über weite Strecken an offensiver Durchschlagskraft.

„Es war von Anfang an klar zu erkennen, dass keiner in Rückstand geraten wollte“, sagte KSC-Trainer Steven Toy, der im Vergleich zum Rosenheim-Spiel (1:1) zwar grundsätzlich eine Leistungssteigerung feststellte, im Spiel nach vorne aber „klare Aktionen“ vermisste.

Und so reichte dem Bayernliga-Absteiger am Ende das fünfte Saisontor von Daniel Leugner, um drei wertvolle Punkte einzufahren: Marco Flohrs verlor im Mittelfeld den Ball, die Gäste schalteten um, die Kirchheimer kamen nicht hinterher, und Marcel Kosuch fand mit seinem Pass den cool abschließenden Torschützen (51.).

Grünwald hatte im ersten Durchgang mehr Ballbesitz und strahlte etwas mehr Torgefahr aus. Leugners 16-Meter-Flachschuss ging knapp vorbei (22.), Laris Stjepanovic traf das Außennetz (24.), und noch einmal Leugner schloss in guter Position zu überhastet ab (45.).

Kirchheim verzeichnete einen Kopfball-Versuch von Roman Prokoph (6.), spielte dann einen aussichtsreichen Konter nicht konsequent genug zu Ende (29.) und wusste schließlich aus Prokophs Ballgewinn am gegnerischen Strafraum kein Kapital zu schlagen (43.).

Viele Torschüsse im Flutlicht-Spiel

Leugners Treffer rüttelte die mitunter passiv wirkenden Kirchheimer wach, und Toys Einwechslungen – unter anderem brachte er für die in dieser Spielzeit erstmals auflaufende Stand-by-Kraft Maximilian Baitz den zunächst geschonten Denis Zabolotnyi – fruchteten. Es kam mehr Zug und Tempo in die Aktionen, das deutlich erhöhte Risiko im Vorwärtsgang eröffnete dem Gegner Konterchancen.

Die Heimelf hatte Glück, dass Leugner ein Missverständnis zwischen Sebastian Zielke und Marko Ereiz nicht nutzte (68.). Zudem scheiterte Michael Hutterer an Sebastian Kolbe (77.), und Leander Bublitz legte die Kugel zwar am KSC-Keeper vorbei, bekam aber nicht genügend Druck hinter den Ball (81.).

Heiße Schlussphase bringt keine Tore

Prokophs Kopfball landete in den Armen von Tymofil Protsenko (69.), der bei seinem Debüt im TSV-Trikot Lukas Brandl gut vertrat. Wie Grünwalds Coach Florian de Prato erläuterte, hatte die etatmäßige Nummer eins tags zuvor einen Autounfall und musste daher passen. Anlass zu größerer Sorge bestehe nicht.

In der Schlussphase ging es Schlag auf Schlag. Fabian Traub hatte das 2:0 auf dem Fuß, schoss aber unbedrängt drüber (89.), auf der anderen Seite packte Nick Starke gegen den dem Kasten zustrebenden Leon Reilhac die Rettungsgrätsche aus (90.+1), ehe Sami Benrabh knapp übers Tor köpfte (90.+4). Erneut Traub vergab eine weitere Hundertprozentige für die Gäste (90.+6). (guv)

Kirchheimer SC – TSV Grünwald 0:1 (0:0) Kirchheim: Kolbe – Zielke, Schneider, Ereiz (76. Rädler), Sailer Fidalgo – Karlin (68. Reilhac), Baitz (61. Zabolotnyi), Flohrs (61. Benrabh) – Sako (76. Vollmann), Prokoph, Mauerer – Tor: 0:1 Leugner (51.) – Schiedsrichter: Niklas Braun (TSV Beratzhausen) – Zuschauer: 120