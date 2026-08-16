Kirchheimer SC kassiert 2:7 – Timo Portenkirchner schießt fünf Tore

Kirchheimer SC : ESV Freilassing, 14.08.2026, Ajoscha Kollmann – Foto: Dieter Michalek

Der Kirchheimer SC hat gegen den ESV Freilassing eine 2:7-Heimniederlage kassiert. Allein Timo Portenkirchner traf fünfmal für die Gäste.

Ein Abend zum Vergessen: Die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC haben sich gegen den ESV Freilassing eine 2:7-Packung eingehandelt und ließen sich dabei von Timo Portenkirchner gleich fünf Tore einschenken. „Maximaler Glückwunsch an Freilassing – wir haben krasse Fehler gemacht, und die hat der Gegner ebenso krass bestraft“, sagte Spielertrainer Maximilian Riedmüller: „Das ist ätzend, und wir sind alle angefressen. Aber wir wissen das einzuordnen.“

Das ist ätzend, und wir sind alle angefressen.

Maximilian Riedmüller, Spielertrainer des KSC

Klar, die Gäste spielten die Heimelf nicht gerade her und erzielten bei vielleicht neun eindeutigen Abschlüssen sieben Treffer, während die Kirchheimer aus mindestens einem Dutzend Chancen eben nur zwei Tore machten. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass sich der KSC seine Gelegenheiten hart erarbeiten musste, während der Eisenbahner-Sport-Verein alles auf dem Silbertablett serviert bekam.

Beim 0:1 durch Portenkirchner schien die Situation bereits bereinigt, aber die Kirchheimer machten den Ball wieder scharf (12.). Zwei Minuten später klärte Hannes Wimmer die Kugel nach Riedmüllers Rettungstat in Portenkirchners Füße, und der traf von Linksaußen ins verwaiste Tor (14.). Als Niclas Hofer gegen die auf Abseits spekulierende KSC-Abwehr das 3:0 schoss, waren gerade einmal 20 Minuten gespielt.

Die Trinkpause kam den Kirchheimern gerade recht. Riedmüller forderten von seinen Schützlingen ein, gedanklich schneller zu sein und sich gegenseitig zu unterstützen. Die Gäste gewannen zwar weiter gefühlt alle zweiten Bälle, doch Peter Schmöller köpfte zum 1:3 ein (28.). ESV-Keeper Matej Markovic verhinderte bei einer Doppelchance von Roman Prokoph (39.) und bei einem erneuten Kopfball von Schmöller das Anschlusstor (42.), ehe Prokoph aus drei Metern über den Kasten schoss (48.). Im Gegenzug hatte Freilassing jede Menge Platz – Portenkirchner langte zum dritten Mal hin (50.). Schmöller ließ zwei weitere Kopfball-Chancen aus (51./53.), dann bestrafte Portenkirchner den Lapsus von Kerim Özdemir (64.) und besorgte nach Prokophs Strafstoß-Tor (67.) auch das 6:2 – wieder stand er völlig frei (70.).

Can Ritter (72./79.), Benny Zola (75./84.) und Prokoph (77.) ließen klare Chancen liegen, auf der Gegenseite nutzte Jan Maegdefrau Kirchheimer Stellungsfehler zum 7:2 (86.). „Obwohl uns viele Spieler fehlen, sind wir im Moment voll da“, sagte Gäste-Coach Goran Roksandic: „Und wir haben den Gegner sehr gut analysiert.“

Kirchheimer SC – ESV Freilassing 2:7 (1:3) Kirchheimer SC: Riedmüller – Branco De Brito (54. Ritter), Bachleitner, Zabolotnyi, Wimmer – Karlin (46. Benrabh), Appelt (46. Lopez Guerena) – Özdemir, Schmöller (80. Tesfaye), Kollmann (64. Zola) – Prokoph. Tore: 0:1 Portenkirchner (12.), 0:2 Portenkirchner (14.), 0:3 Hofer (21.), 1:3 Schmöller (28.), 1:4 Portenkirchner (50.), 1:5 Portenkirchner (64.), 2:5 Prokoph (67., Foulelfmeter), 2:6 Portenkirchner (70.), 2:7 Maegdefrau (86.). Schiedsrichter: Lucas Trs (SC Biberbach). Zuschauer: 70.