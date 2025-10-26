Kirchheimer SC kämpft sich mit Sieg ins Aufstiegsrennen

Nach dem 2:1 gegen den TSV Wasserburg ist der KSC punktgleich mit dem Rivalen und wahrt seine Chance auf den Relegationsplatz.

Zum Abschluss der Landesliga-Hinrunde haben die Fußballer des Kirchheimer SC mit einem 2:1-Sieg gegen den nunmehr punktgleichen TSV Wasserburg ein Ausrufezeichen gesetzt und sind mittendrin im Rennen um den Aufstiegsrelegationsplatz hinter der souverän führenden SpVgg Unterhaching II. „Ein bisschen Glück haben wir sicher gebraucht, aber wir haben nicht unverdient gewonnen“, sagte Kirchheims Trainer Steven Toy: „Die Mannschaft hat alles reingeworfen an Einsatz, Leidenschaft und Herz.“

Und war noch dazu gnadenlos effektiv. Gleich mit ihrer ersten klaren Torchance ging die KSC-Elf in Führung: Über Luis Sailer Fidalgo, Leon Reilhac und Luca Mauerer konterte sie die Wasserburger mit wenigen Ballkontakten aus, und Luis Sako strebte mutterseelenallein dem 1:0 entgegen (8.). Die Gäste kamen erst gegen Ende der ersten Halbzeit zu nennenswerten Abschlüssen durch Daniel Kononenko (28.), Robin Ungerath (44.) sowie George Dumitru (45.+2) und scheiterten dabei an Nicolas Beilhardt. Der 21-Jährige stand für den verletzten Stammkeeper Sebastian Kolbe zwischen den Pfosten und machte seine Sache gut.

Auf der anderen Seite fand Leon Reilhac aus kurzer Distanz in TSV-Torwart Lino-Niklas Volkmer seinen Meister (31.), und dann saß der dritte Top-Abschluss der Kirchheimer: Einen von Korbinian Vollmann hereingegebenen Freistoß wehrte George Dumitru per Kopf zu zentral ab, Luca Mauerer traf mit seinem Direktschuss aus 21 Metern flach ins rechte Eck (37.).

Kurz nach dem Seitenwechsel verlängerten die Wasserburger einen weiten Abschlag von Volkmer erfolgreich auf den durchstartenden Ungerath, und nach dessen Anschlusstreffer (51.) änderte sich die Statik der Partie. Hatten die Gastgeber bis dahin die strukturierten Aktionen des Gegners sehr gut verteidigt und sich immer wieder aussichtsreich befreien können, fanden sie offensiv jetzt kaum noch statt. Steven Toy stellte auf Fünferkette um, war nun erst recht auf „die Galligkeit und die Mentalität“ in seinen Reihen angewiesen.

Obwohl die Gäste immer wieder anrannten, vermochten sie sich nur selten entscheidend durchzusetzen. So strich ein Distanzschuss von Dittrich knapp am Kasten vorbei (63.), blockte die KSC-Abwehr mit vereinten Kräften einen Schuss von Dominik Brich (69.) und wurde ein Treffer von Thomas Voglmaier wegen Abseits nicht gegeben (73.). (guv)

Kirchheimer SC – TSV Wasserburg 2:1 (2:0) Kirchheim: Beilhardt – Zielke, Bachleitner, Schneider, Sailer Fidalgo – Mauerer (86. Wilms), Vollmann (68. Benrabh), Köhler – Sako (65. Ecker), Schmöller (71. Prokoph), Reilhac (71. Gremm) Tore: 1:0 Sako (8.), 2:0 Mauerer (37.), 2:1 Ungerath (51.) – Zeitstrafe: Dumitru (79., Wasserburg) – Schiedsrichter: Stober (Türk Königsbrunn) – Zuschauer: 120