Kirchheimer SC holt sich letzten Schliff: Toy vermisst noch fünf Prozent

KSC-Trainer Steven Toy: „Es fehlen mindestens fünf Prozent an Galligkeit.“ – Foto: Sven Leifer/Sven Leifer

Der Kirchheimer SC bereitet sich in Rovinj auf die Rückrunde vor. Trotz 4:3-Testspielsieg fehlt dem Team noch die nötige Galligkeit.

Mit fünf Einheiten in drei Tagen haben sich die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC den letzten Schliff für die am 28. Februar mit dem Auswärtsspiel beim TSV Grünwald beginnende Rest-Saison geholt.

„Die Mannschaft war fleißig und hat auch die gemeinsamen Abende sehr genossen, wir haben aber auch gezielt taktische Basics besprochen und umfangreiche Videoanalyse betrieben“, zog Steven Toy ein positives Fazit des Trainingslagers im kroatischen Rovinj. Der zum Ende der Saison scheidende Chefcoach wusste mit Blick auf die Personalplanung für die kommende Runde von vielen „grundsätzlich positiven Gesprächen“ mit den Spielern zu berichten, aber natürlich stehe zum jetzigen Zeitpunkt bei der Mannschaft einfach die Frage im Raum, wer dann auf der Trainerbank sitze.

Ihren letzten Test vor dem ersten Pflichtspiel des Jahres – am kommenden Samstag (14 Uhr) trifft die KSC-Elf in der zweiten Qualifikationsrunde des Toto-Pokals in Aschheim auf den Ligarivalen SV Dornach – schlossen die Kirchheimer mit einem 4:3-Erfolg beim VfB Forstinning ab. Der Tabellenführer der Bezirksliga Ost forderte den Landesliga-Achten über 90 Minuten hinweg und ging dank zweier verwandelter Strafstöße mit 2:0 in Führung – Eren Emirgan (21.) und Daniele Ciarlesi (36.) trafen. „Beim ersten Elfer haben wir uns ein unnötiges Foul erlaubt, beim zweiten Elfer habe ich beim besten Willen keinen Grund gesehen, zu pfeifen“, sagte Toy.

Strafstoß-Festival: Vier der sieben Treffer sind Elfmetertore

Korbinian Vollmann (50.), Jan Köhler (55.) und Roman Prokoph vom Punkt (74.) drehten dann das Spiel zu Gunsten der Gäste, ehe Eren Emirgan (78.) das Strafstoß-Festival mit dem vierten verwandelten Elfmeter perfekt machte und Sami Benrabh (84.) den Siegtreffer erzielte.

So richtig zufrieden war KSC-Trainer Toy trotzdem nicht: „In den 25 Minuten vor der Pause war Forstinning besser, da standen wir neben uns. Wir müssen schon noch einen Schritt gehen, wir leisten uns noch zu viele Ungenauigkeiten im Passspiel, und es fehlen mindestens fünf Prozent an Galligkeit.“

Die noch verletzten Denis Zabolotnyi, Luis Sako, Samuel Reichel und Gonzalo Lopez sind laut Toy „auf einem guten Weg“ und sollten in den nächsten Wochen ins Mannschaftstraining einsteigen können, Marinus Bachleitner habe da schon ein wenig reingeschnuppert. (guv)