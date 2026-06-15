Kirchheimer SC holt nach 1:2-Rückstand noch 2:2 gegen Türkgücü München

Peter Schmöller (blau) trifft zum 1:0 für Kirchheim. – Foto: Bernhard Schmöller/Kirchheimer

Die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC haben ihr erstes Vorbereitungsspiel mit einem Unentschieden beendet. Nach einem 1:2-Rückstand glich Ajoscha Kollmann in der 86. Minute zum 2:2 aus.

In ihrem ersten Vorbereitungsspiel auf die neue Saison haben sich die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC mit einem 2:2-Unentschieden von Türkgücü München getrennt. Der Bayernliga-Absteiger ging die Partie wie der gastgebende KSC mit einem schmalen Kader an, startete schleppend und geriet früh in Rückstand. Luca Mauerer ließ nach einer Balleroberung von Can Ritter und einem Zuspiel von Sami Benrabh (9.) die Kirchheimer Großchance zum 1:0 noch liegen, dann aber schloss Kapitän Peter Schmöller eine Kombination über Mauerer und Ritter mit dem Führungstreffer ab (12.).

„Wir sind richtig gut ins Spiel gekommen, waren stark im Pressing und hatten in der ersten Halbzeit noch einige gute Chancen, wo dann allerdings der letzte Pass fehlte“, sagte Kirchheims Co-Trainer Ricardo Jacobi. Mit Wiederbeginn waren die Gäste zunächst präsenter und drehten die Partie binnen weniger Minuten. Einen Ballverlust von Nico Eckerl bestraften Vorbereiter Burhan Bahadir und Torschütze Arijon Mehaj mit dem 1:1 (64.), und Ivan Martinovic hatte beim 1:2 aus KSC-Sicht viel zu viel Platz (68.). Jacobi: „Danach haben wir uns aber wieder gesammelt und in einem guten Test für uns letztlich den verdienten Ausgleich erzielt.“ Für den zeichnete Ajoscha Kollmann nach einem langen Ball von Benrabh und schönem Zusammenspiel mit Eckerl verantwortlich (86.). Marco Flohrs hatte nach Vorarbeit von Roman Prokoph noch das 3:2 auf dem Fuß, schoss aber knapp vorbei (90.+2).

Am kommenden Samstag (11 Uhr) trifft der Kirchheimer SC in Neufahrn auf Bayernliga-Aufsteiger FSV Pfaffenhofen. Gut möglich, dass dann auch Neuzugang Hannes Wimmer erstmals im KSC-Aufgebot steht. Der 23-Jährige kommt vom FC Aschheim, der als Tabellenzweiter der Bezirksliga Ost knapp in der Landesliga-Relegation scheiterte. Ricardo Jacobi: „Mit Hannes bekommen wir einen großen, robusten Spieler, der extrem flink ist und sowohl Außen- als auch Innenverteidiger spielen kann. Da erwarten wir uns einiges.“ Zudem begrüßen die Verantwortlichen mit Kerim Özdemir einen alten Bekannten. Der 23-jährige Offensivspieler hatte den Klub 2024 in Richtung TSV 1865 Dachau verlassen und kehrt jetzt nach Kirchheim zurück. (guv)