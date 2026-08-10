Kirchheimer SC holt 2:2 in Aubing – Torwart hadert mit Abseitspech Landesliga-Fußball von Guido Verstegen · Heute, 10:16 Uhr · 0 Leser

– Foto: Bernhard Schmöller

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Der Kirchheimer SC hat beim SV Aubing ein 2:2-Unentschieden geholt. Beim Ausgleichstreffer lief der Aubinger Torschütze aus klarer Abseitsposition auf KSC-Keeper Maximilian Riedmüller zu.

Einen Punkt gewonnen oder zwei Punkte verloren? Diese Frage dürften sich Verantwortliche und Akteure beider Mannschaften nach der Landesliga-Hitzeschlacht gestellt haben – und am Ende des Tages ist das 2:2-Unentschieden zwischen den Fußballern des SV Aubing und des Kirchheimer SC ein annähernd gerechtes Ergebnis. Kirchheims Spielertrainer Maximilian Riedmüller fand es unmittelbar nach dem Abpfiff „ärgerlich“: „Wir belohnen uns zu wenig und machen nach der Pause nicht da weiter, wo wir in unserer guten ersten Halbzeit aufgehört haben.“ Da wurmte es den KSC-Keeper besonders, dass er beim 2:2 der Aubinger doppeltes Pech hatte: Erst lief Torschütze Daniel Koch aus klarer Abseitsposition auf ihn zu, dann scheiterte der Angreifer an Riedmüller, ehe der Ball von dessen Armen an Kochs Bein und von dort ins Tor sprang (74.).

In der ersten Halbzeit hatten die Kirchheimer die Sache im Griff, spielten mutig nach vorn, und die ebenfalls von Personalsorgen geplagten Platzherren konnten sich bei ihrem Torhüter Alexander Ladich bedanken, dass sie zur Pause nur 0:1 hinten lagen. Weil Ladich bei aussichtsreichen Abschlüssen von Roman Prokoph (4./33.), Phil Appelt (34.) und Ajoscha Kollmann (35.) zur Stelle war, blieb es zunächst bei dem einen Treffer durch Kollmann, der nach einem zu kurz abgewehrten Ball nicht lange fackelte und aus 17 Metern traf (22.). Die Aubinger fanden zwar auch immer mal wieder Lücken in der KSC-Defensive, ihre erste klare Gelegenheit hatten sie aber erst kurz nach dem Wechsel, als David Zovko aus drei Metern übers Tor köpfte (47.). Jetzt gerieten die Gäste unter Druck, kamen kaum noch in die Zweikämpfe und kassierten den Ausgleich. Nach einem Pressschlag zwischen Kirchheims Marko Ereiz und Koch segelte die Kugel ins Tor (50.).